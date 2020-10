Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall - Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, στον απόηχο του ντιμπέιτ μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν ενώ στο επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμειναν και οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το νέο πακέτο ενίσχυσης της αμερικανικής οικονομίας λίγο πριν τις εκλογές τις 3ης Νοεμβρίου.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 28,09 μονάδες ή 0,10% στις 28.335,57 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο 11,90 μονάδων ή 0,34% στις 3.465,39 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με κέρδη 42,28 μονάδων ή 0,37% στις 11.548,28 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow κατέγραψε πτώση 0,9%, ο S&P 500 υποχώρησε 0,5% και ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 1,1%.

Από τις 30 μετοχές του Dow, 14 έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 15 με αρνητικό ενώ η μετοχή της Cisco Systems Inc. παρέμεινε αμετάβλητη.

Των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των UnitedHealth Group Inc., Walgreens Boots Alliance Inc. και Verizon Communications Inc. με άνοδο 1,50%, 1,41% και 1,10% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των Intel Corp., American Express Co. και Chevron Corp. με πτώση 10,58%, 3,64% και 1,13% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές είχαν στραμμένα τα βλέμματά τους στην Ουάσινγκτον όπου Δημοκρατικοί και Λευκός Οίκος συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής για το πακέτο τόνωσης των 2 τρισ. δολ. το οποίο πολλοί αναλυτές θεωρούν κρίσιμο για την στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

Τις τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί η αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία, ωστόσο τα χρονικά περιθώρια για να ψηφιστεί το πακέτο πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι πλέον ασφυκτικά. Στο μεταξύ, ακόμα και αν ο Λευκός Οίκος συμφωνήσει με τους Δημοκρατικούς, θα πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας που έχουν εκφράσει την αντίθεση τους σε ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο λίγο πριν τις εκλογές.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσυ Πελόζι δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό να κλείσει η συμφωνία για το νέο πακέτο πριν τις εκλογές, αλλά πρόσθεσε πως εναπόκειται στον Τραμπ να πείσει τους απρόθυμους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας, εάν επιθυμεί την επίτευξη της συμφωνίας.

Ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Λάρι Κούντλοου δήλωσε από τη μεριά του ότι δεν θέλει να κάνει προβλέψεις για το εάν ή πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί η συμφωνία για το πακέτο και τόνισε ότι υπάρχουν "ακόμα σημαντικές διαφορές" μεταξύ των διαπραγματευτών.

Ο Τραμπ και ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν ανέφεραν ότι θα υποστήριζαν ένα μεγαλύτερο πακέτο αλλά τόνισαν ότι η Πελόζι πρέπει να κάνει συμβιβασμούς για να κλείσει η συμφωνία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι δεν είναι υπέρ περισσότερης ομοσπονδιακής οικονομικής ενίσχυσης για τις πολιτείες και πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς και εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το αν η Πελόζι θέλει να κλείσει η συμφωνία πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι διαπραγματεύσεις για το οικονομικό πακέτο γίνονται στην σκιά της νέας έξαρσης της πανδημίας με τα νέα κρούσματα στις ΗΠΑ να σκαρφαλώνουν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.

Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού στις ΗΠΑ που έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 223.000 Αμερικανούς βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής τηλεμαχίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν. Αν και δεν έλειψαν οι υψηλοί τόνοι, το δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ πραγματοποιήθηκε με λιγότερες εντάσεις, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι κανείς από τους δύο υποψηφίους δεν κατέγραψε μια αποφασιστική νίκη.

Σημειώνεται πως χθες ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το φάρμακο remdesivir της Gilead Sciences για τη θεραπεία των νοσηλευόμενων ασθενών με κορονοϊό.

Ακόμη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγή με γνώσεις του ζητήματος, η AstraZeneca θα ξεκινήσει εκ νέου τις κλινικές δοκιμές του πειραματικού της εμβολίου κατά του κορονοϊού στις ΗΠΑ καθώς πήρε το ''πράσινο φως'' από το FDA.

Από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η American Express δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του γ΄ τριμήνου.

Από την πλευρά της η Capital One Financial ανακοίνωσε αυξημένα κέρδη και έσοδα για το τελευταίο τρίμηνο, ενώ στον αντίποδα η Intel ανακοίνωσε πτώση κερδών και εσόδων για το γ’ τρίμηνο.

Η Intel ανακοίνωσε χθες ότι τα έσοδα της εταιρείας ''βυθίστηκαν'' περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές, με τις πωλήσεις ημιαγωγών (chips) της εταιρείας για server να υφίστανται ισχυρό πλήγμα.

Πάνω από το 25% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ήδη γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα τους, με το 83% από αυτές να έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη ανά μετοχή, σύμφωνα με την FactSet.

Στα μάκρο, βελτιώθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, με τον σχετικό δείκτη PMI να σκαρφαλώνει σε υψηλό 20 μηνών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας ερευνών IHS Markit.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης που καλύπτει τον κλάδο της μεταποίησης και τις υπηρεσίες ενισχύθηκε στις 55,5 μονάδες από 54,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Μετρήσεις πάνω από τις 50 μονάδες δείχνουν επέκταση της δραστηριότητας.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης για τον κλάδο των υπηρεσιών σκαρφάλωσε στις 56,0 μονάδες, υψηλό 20 μηνών, από 54,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Ο μεταποιητικός δείκτης PMI διαμορφώθηκε σε υψηλό 21 μηνών στις 53,3 μονάδες από 53,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο.