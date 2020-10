Μεικτή εικόνα στη Wall - Κέρδη για Dow μετά από 3 συνεδριάσεις απωλειών

Με μεικτά πρόσημα τερμάτισαν την Παρασκευή οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones να κλείνει σε θετικό έδαφος ύστερα από τρεις σερί συνεδριάσεις απωλειών. Οι τρεις δείκτες κινούνταν σε θετικό έδαφος καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά οι ανησυχίες για τις προεδρικές εκλογές του 2020, την έλλειψη προόδου σχετικά με το νέο πακέτο οικονομικής υποστήριξης προς τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, και η εξάπλωση του κορονοϊού στο εξωτερικό και στο εσωτερικό "περιόρισαν" την επενδυτική όρεξη.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 112,11 μονάδες ή 0,39% στις 28.606,31 μονάδες. Σημειώνεται πως στα υψηλά ημέρας βρέθηκε να σημειώνει άνοδο άνω των 300 μονάδων.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow, 20 έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 9 με αρνητικό, ενώ η μετοχή της Microsoft παρέμεινε αμετάβλητη. Των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των Caterpillar Inc., Boeing Co. και UnitedHealth Group Inc. με άνοδο 2,25%, 1,89% και 1,64% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των Apple Inc., Goldman Sachs Group Inc. και Chevron Corp. με πτώση 1,40%, 1,15% και 0,84% αντίστοιχα.

Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε οριακά κέρδη 0,47 μονάδων ή 0,01% στις 3.483,81 μονάδες, με τους κλάδους των υπηρεσιών υγείας και κοινής ωφέλειας να προσφέρουν στηρίξεις στον δείκτη, "γράφοντας" κέρδη άνω του 1% έκαστος.

Αντίθετα, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε απώλειες 42,31 μονάδων ή 0,36% στις 11.671,56 μονάδες, παρότι στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης κινήθηκε σε θετικό έδαφος, καθώς την τελευταία ώρα καταγράφηκε ένα κύμα πωλήσεων στους τεχνολογικούς τίτλους.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow σημείωσε κέρδη οριακά κάτω από το 0,1%, ο S&P 500 κέρδισε 0,2% ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,8%. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών για τους Dow και S&P 500, και η τέταρτη συνεχόμενη ανοδική για τον Nasdaq.

Ώθηση στο κλίμα πρόσφερε σήμερα η ανακοίνωση της Pfizer Inc. ότι ενδεχομένως να έχει έτοιμο μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου ένα πειραματικό εμβόλιο τελικού σταδίου προκειμένου να εγκριθεί για έκτακτη χρήση. Αυτό προϋποθέτει το πειραματικό εμβόλιο να έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στις δοκιμές. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Eli Lilly και η Johnson & Johnson είχαν ανακοινώσει αναποδιές στις κλινικές τους μελέτες.

Η ανακοίνωση της φαρμακοβιομηχανίας ήρθε καθώς στην Ευρώπη πολλές χώρες ανακοινώνουν αριθμούς-ρεκόρ στα νέα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού και υποχρεώνονται να υιοθετούν ολοένα και πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού για τον έλεγχο της πανδημίας.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Οχάιο και το Μίσιγκαν, καταγράφουν επίσης αύξηση ρεκόρ των κρουσμάτων, οδηγώντας τον συνολικό αριθμό πάνω από το επίπεδο των 60.000 για πρώτη φορά σε διάστημα άνω των δύο μηνών. Συνολικά στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί πάνω από 8 εκατ. επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hokpins, ενώ οι θάνατοι κυμαίνονται σε περίπου 218.000.

Ωστόσο, στη πορεία της συνεδρίασης, η αγοραστική όρεξη περιορίστηκε, καθώς οι επενδυτές έβαλαν στο μικροσκόπιο τα αντιφατικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για την οικονομία των ΗΠΑ.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν τον Σεπτέμβριο , συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικούς μήνες ανόδου. Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας με ευκολία τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 0,7%.

Στον αντίποδα όμως, υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τεσσάρων διαδοχικών μηνών και διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν να συνεχίσει να ανακάμπτει. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,6% τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Federal Reserve. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της WSJ ήταν για άνοδο 0,4%. Στο μεταξύ, η μεταποιητική παραγωγή υποχώρησε 0,3% τον Σεπτέμβριο και παραμένει 6,4% χαμηλότερο από το επίπεδο του Φεβρουαρίου.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, εκτίναξαν το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ για το δημοσιονομικό έτος 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, τα τελικά στοιχεία έδειξαν ότι το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το τρέχον έτους ανήλθε στα 3,13 τρισ. δολάρια, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με πέρυσι οπότε διαμορφώθηκε στα 984 δισ. δολάρια, αλλά και υπερδιπλάσιο των 1,4 τρισ. δολαρίων του 2009.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις ξεχώρισε η ανακοίνωση των First Citizens BancShares Inc. και CIT Group Inc. ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους , δημιουργώντας έτσι τη 19η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ με βάση τα περιουσιακά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, η ρυθμιστική αρχή αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι το 737 Max της Boeing είναι αρκετά ασφαλές για να πετάξει ξανά στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2020, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην πετρελαϊκή βιομηχανία, Schlumberger Ltd. ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το γ' τρίμηνο, αν και έσοδα υποχώρησαν περισσότερο από τις εκτιμήσεις.