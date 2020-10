Κέρδη για τα futures της Wall Street μετά το τριήμερο αρνητικό σερί

Με θετικό πρόσημο κινούνται τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street την Παρασκευή, υποδεικνύοντας ανοδική αντίδραση της αγοράς μετά από τρεις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις στο κλίμα ανησυχίας που έχει διαμορφώσει η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού σε ευρώ και η αποτυχία του αμερικανικού Κογκρέσου να συμφωνήσει σε ένα πακέτο τόνωσης της οικονομίας.

Ειδικότερα, τα futures του βιομηχανικού Dow Jones κερδίζουν 133 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 προσθέτουν 14,60 μονάδες. Τα futures του Nasdaq σκαρφαλώνουν 85,50 μονάδες.

Ώθηση στο κλίμα σήμερα δίνει η ανακοίνωση της Pfizer Inc. ότι ενδεχομένως να έχει έτοιμο μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου ένα πειραματικό εμβόλιο τελικού σταδίου προκειμένου να εγκριθεί για έκτακτη χρήση. Αυτό προϋποθέτει το πειραματικό εμβόλιο να έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στις δοκιμές.

Η ανακοίνωση της φαρμακοβιομηχανίας έρχεται ενώ στην Ευρώπη πολλές χώρες ανακοινώνουν αριθμούς-ρεκόρ στα νέα κρούσματα και υποχρεώνονται να υιοθετούν ολοένα και πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού για τον έλεγχο της πανδημίας.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Οχάιο και το Μίσιγκαν, καταγράφουν επίσης αύξηση ρεκόρ των κρουσμάτων, οδηγώντας τον συνολικό αριθμό πάνω από το επίπεδο των 60.000 για πρώτα φορά σε διάστημα άνω των δύο μηνών.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν τον Σεπτέμβριο, συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικούς μήνες ανόδου.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας με ευκολία τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 0,7%.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις ξεχωρίζει η ανακοίνωση των First Citizens BancShares Inc. και CIT Group Inc. ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους , δημιουργώντας έτσι την 19η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ με βάση τα περιουσιακά στοιχεία.

Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην πετρελαϊκή βιομηχανία, Schlumberger Ltd. ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το γ' τρίμηνο, αν και έσοδα υποχώρησαν περισσότερο από τις εκτιμήσεις.