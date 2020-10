Αγορές: Η "χρυσή" επενδυτική ευκαιρία των ελληνικών ομολόγων

Της Ελευθερίας Κούρταλη

To success story των ελληνικών ομολόγων στην πιο δύσκολη χρονιά για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια οικονομία αποτελεί το talk of the town σε όλους τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους.

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί μέχρι πριν πρότινος πως το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές με αρνητικά επιτόκια (έντοκα) και με έναν "δείκτη" κόστους δανεισμού –όπως αυτός αποτυπώνεται στην απόδοση των 10ετών ομολόγων– στα επίπεδα του 0,90% μόλις ή και χαμηλότερα. Ειδικά σε ένα έτος όπου η κρίση λόγω πανδημίας στέλνει κύματα-σοκ στην οικονομία ωθώντας την σε βαθιά ύφεση, το "θαύμα" των ελληνικών ομολόγων και το συνεχιζόμενο κυνήγι των επενδυτών δείχνουν πως η Ελλάδα αποτελεί μία ασφαλή αγορά και μάλιστα με ισχυρές προοπτικές, έστω και αν οι οίκοι αξιολόγησης δεν τη βαθμολογούν με επενδυτική βαθμίδα. Σε έναν κόσμο ο οποίος έχει… πλημμυρίσει με ομόλογα που φέρουν αρνητικά επιτόκια, η "περίπτωση" της Ελλάδας ξεχωρίζει σαν μαγνήτης, με αποτέλεσμα τη στροφή μεγάλων χαρτοφυλακίων και ποιοτικών επενδυτών στα Greek Bonds, εκτοξεύοντας έτσι τους τζίρους στη δευτερογενή αγορά οι οποίοι πλέον κινούνται στα 500 εκατ. ευρώ την ημέρα και σε δεκαπλάσια επίπεδα από ό,τι έναν χρόνο πριν.

Τα όπλα των ελληνικών ομολόγων είναι πολλά και η ισχύς τους έχει πολύ δρόμο ακόμη. Αυτά είναι η τεράστια στήριξη από τις ευρωπαϊκές αρχές αλλά και το αποτελεσματικό management των ΥΠΟΙΚ και ΟΔΔΗΧ.

H EKT, το "μεγάλο όπλο"

Αναλυτικά, ο νούμερο ένα σύμμαχος των ελληνικών ομολόγων δεν είναι άλλος από το έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, το γνωστό PEPP. Η ένταξη της Ελλάδας σε αυτό το game changer για ολόκληρη την αγορά της Ευρωζώνης, εν μέσω πανδημίας, αποδείχθηκε λυτρωτική. Μετά από τα ιστορικά χαμηλά του 0,94% που είχαν αγγίξει οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων τον Φεβρουάριο, το ξέσπασμα της πανδημίας έστειλε τα yields σε χρόνο… dt στο 4,1% και το spread στις 420 μονάδες βάσης από 130 μ.β. πριν. Η ιστορική απόφαση της ΕΚΤ στις 18 Μαρτίου για την ενεργοποίηση του PEPP μέσα από το οποίο εκτιμάται ότι θα αγοράσει ελληνικά ομόλογα ύψους 27 δισ. ευρώ περίπου έως τον Ιούνιο του 2021, ενώ έχει ήδη αγοράσει 13 δισ. ευρώ, έχει οδηγήσει από τότε σε ένα εκρηκτικό ράλι. Την περασμένη εβδομάδα το 10ετές βρέθηκε κάτω του 0,90% ενώ η 15ετία, η οποία επίσης είναι σε ιστορικά χαμηλά, φλερτάρει με το 1% και η 5ετία πλέον έχει υποχωρήσει κάτω του 0,2%.

Η ΕΚΤ, ουσιαστικά, έχει "καλύψει" και με το παραπάνω ολόκληρη την εκδοτική δραστηριότητα του ελληνικού Δημοσίου φέτος, η οποία μετά τις τέσσερις εξόδους στις αγορές (15ετές, 7ετές, 10ετές, επανέκδοση 10ετούς) διαμορφώνεται στα 10 δισ. ευρώ – μη λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τα έντοκα γραμμάτια τα οποία επίσης αγοράζει η ΕΚΤ. Άλλωστε για αυτόν τον λόγο ο ΟΔΔΗΧ στοχεύει να καλύψει σχεδόν πλήρως τις κινήσεις της ΕΚΤ και το 2021 προχωρώντας σε εκδόσεις ομολόγων ύψους 11 δισ. ευρώ περίπου και εντόκων 12,8 δισ. ευρώ.

Προς αύξηση και επέκταση του PEPP

Το γεγονός ότι, όπως αναμένουν ευρέως οι αναλυτές, η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει σε χρονική παράταση του προγράμματος PEPP καλύπτοντας ολόκληρο το επόμενο έτος καθώς και σε αύξηση του μεγέθους του από τα 1,35 τρισ. σήμερα, ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές των ελληνικών ομολόγων και αυξάνει το δίχτυ προστασίας τους και άρα την ελκυστικότητά τους προς τους επενδυτές. Εάν ληφθεί μία τέτοια απόφαση, η ΕΚΤ θα αγοράσει περισσότερα ελληνικά ομόλογα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ειδικά το 2021 η οποία αναμένεται να αποτελέσει χρονιά ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από την κρίση. Έως ότου αποκτήσει η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα" που πλέον τοποθετείται το 2023 λόγω του "παγώματος" των αξιολογήσεων των οίκων που έχει φέρει η πανδημία, και είναι σημαντικό η χώρα να έχει για όσο περισσότερο γίνεται αυτήν την "προστασία" της ΕΚΤ από τις όποιες αναταράξεις.

Όπως σημειώνει η Goldman Sachs, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν δείξει ότι είναι αρκετά ανήσυχοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού. Έτσι εκτιμά πως κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου η ΕΚΤ θα ανακοινώσει νέα χρονική επέκταση του προγράμματος PEPP έως τα τέλη του 2021 (από τον Ιούνιο του 2021 που έχει τεθεί η ισχύς του σήμερα), ενώ παράλληλα θα αυξήσει και το μέγεθός του κατά 400 δισ. ευρώ και στο 1,75 τρισ. ευρώ συνολικά, με την επέκταση και του ορίζοντα επανεπένδυσης έως τα τέλη του 2023.

Η Nordea, από την πλευρά της, εκτιμά πως η αύξηση του PEPP τον Δεκέμβριο θα είναι της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, με την ΕΚΤ να προχωρά επίσης και σε περαιτέρω προγράμματα μακροπρόθεσμης φθηνής χρηματοδότης (TLTROs) στηρίζοντας έτσι περισσότερο τις τράπεζες και άρα την οικονομία. Στα 500 εκατ. ευρώ τοποθετούν την αύξηση του PEPP και οι Société Générale και ABN Amro, με παράλληλη επέκτασή του "τουλάχιστον" έως το τέλος του 2021, με το 2022 να αναμένεται επίσης να μπει στο "τραπέζι" του Δ.Σ. της κεντρικής τράπεζας, εκτός από την περαιτέρω επέκταση και του "κλασσικού" QE στο οποίο δεν συμμετέχει η Ελλάδα.

Πιθανή η ένταξη στο "κλασσικό" QE;

Σε ό,τι αφορά το "κλασσικό" QE, σε πρόσφατο ρεπορτάζ τους το πρακτορείο ΜΝΙ και οι Financial Times ανέφεραν πως εκτός από την εξέταση της επέκτασης του PEPP, η ΕΚΤ σχεδιάζει να αξιολογήσει και πιθανές αλλαγές στα άλλα προγράμματα αγοράς ενεργητικού τα οποία διεξάγει. Όπως τόνισε μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, η μεγαλύτερη ευελιξία και στα υπόλοιπα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης θα ήταν πολύ χρήσιμη και έτσι θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά ολόκληρη η "εργαλειοθήκη" του PEPP. Σημειώνεται πως η διαφορά μεταξύ PEPP και QE είναι πως το πρώτο έχει μεγαλύτερη ευελιξία στο πόσες αγορές ομολόγων κάνει από κάθε χώρα, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνει και τα ελληνικά ομόλογα. Αν και δεν είναι γνωστό αν εξετάζεται να δοθεί ανάλογη εξαίρεση –έστω και προσωρινή– στην Ελλάδα και για το "κλασικό" QE λόγω των έκτακτων καταστάσεων που δημιουργεί η πανδημία, ωστόσο μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ένα εξαιρετικό νέο για την ελληνική αγορά η οποία θα επωφεληθεί σημαντικά από πρόσθετες αγορές από την ΕΚΤ.

Μάλιστα η HSBC σε πρόσφατη έκθεσή της εκτίμησε πως η Ελλάδα μπορεί να ενταχθεί και στο QE. Όπως σημείωσε, η πανδημία θα αφήσει την Ελλάδα με χρέος 200% του ΑΕΠ. Αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει τις προοπτικές ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ θα μπορούσε επίσης να σημαίνει πρόσβαση στο "μόνιμο" πρόγραμμα QE της ΕΚΤ και όχι μόνο στο PEPP.

Καταλύτης το Ταμείο Ανάκαμψης

Φυσικά, εκτός από την ΕΚΤ σημαντική στήριξη δέχεται η αγορά ομόλογων και από τη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., με την Ελλάδα να αναμένεται να είναι από τους περισσότερο ωφελημένους.

Οι επενδυτές της αγοράς ομολόγων αποτιμούν ότι το 2021 θα εισρεύσουν στην Ελλάδα σημαντικά κεφάλαια από την Ε.Ε., κάτι που θα στηρίξει σημαντικά την οικονομία και τις επιχειρήσεις και άρα τις τράπεζες. Όπως σημείωσε η Citi, η Ελλάδα θα είναι από τις μεγαλύτερες κερδισμένες από τα κεφάλαια Ταμείου Ανάκαμψης σε όρους ποσοστού του ΑΕΠ. Εκτιμά ότι η ικανότητα απορρόφησης αυτών των τεράστιων πόρων θα είναι κάπως καλύτερη για την Ελλάδα (σε σύγκριση με την Ιταλία ή την Ισπανία, για παράδειγμα) επειδή (i) έχει δείξει υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης κεφαλαίων της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, εν μέσω προσπαθειών για ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση και (ii) τα μικρότερα απόλυτα ποσά είναι ευκολότερα στην κατανομή / εκταμίευση. Η Citi αναμένει ότι αυτοί οι πόροι θα βοηθήσουν στην αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα (2022-2024).

Η PIMCO, ο γίγαντας της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων, σημείωσε πως οι επενδυτικές ευκαιρίες στα assets της περιφέρειας της Ευρωζώνης είναι μεγάλες. Όπως τόνισε, τα ελληνικά ομόλογα έχουν τη σημαντική στήριξη από το πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ καθώς και το πολύ σημαντικό "όπλο" του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωζώνης. Αυτοί οι δύο καταλύτες έχουν αλλάξει τις προοπτικές για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια και εκτιμά πως οι πολύ καλές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα συνεχιστούν με το περιβάλλον να παραμένει πολύ ευνοϊκό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά τη στιγμή που το PEPP είναι σχεδόν βέβαιο πως θα αυξηθεί σε μέγεθος.

"Εσωτερικοί" παράγοντες

Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα των ελληνικών ομολόγων δεν σταματούν στη στήριξη των ευρωπαϊκών αρχών. Το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών στις εκδόσεις που έχει προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ, εν μέσω πανδημίας, δείχνει πως οι αγορές λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες στο… κυνήγι των ελληνικών αποδόσεων που έχουν επιδοθεί εδώ και μήνες, και οι οποίοι και είναι καθαρά "ελληνικοί".

Ο Αντουάν Μπουβέ, στρατηγικός αναλυτής της ING, σημειώνει πως σίγουρα η δίδυμη στήριξη από ΕΚΤ και του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο και θα δώσει σημαντική δημοσιονομική ώθηση στην ελληνική οικονομία, αποτελούν σημαντικό όπλο για τα ελληνικά ομόλογα. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες προσθέτουν στο πλεονέκτημα του ευνοϊκού προφίλ που έχει το ελληνικό χρέος (χαμηλά επιτόκια, μακρά ωρίμανση), γεγονός που σημαίνει ότι οι πιέσεις μπορούν εύκολα να εκμηδενιστούν.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που κάνει τα ελληνικά ομόλογα να ξεχωρίζουν είναι τα υψηλά ταμειακά αποθέματα της χώρας (στα 37-38 δισ. ευρώ αυτήν τη στιγμή). Στόχος του οικονομικού επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ είναι να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα έως στα τέλη του έτους αλλά και το 2021, και να μην υποχωρήσουν κάτω από τα 30 δισ. ευρώ, μέσω εκδόσεων ομολόγων και εντόκων, με τα κεφάλαια που αντλούνται από τις αγορές να αναπληρώνουν έτσι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται από τα ταμειακά διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης.

Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα έχει ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για την "επόμενη μέρα" της κρίσης, ενώ θα είναι και η μόνη χώρα που θα βγει από αυτήν με τόσο μεγάλο "μαξιλάρι" ρευστότητας το οποίο και είναι αναγκαίο να διατηρηθεί έως ότου αποκτήσει "επενδυτική βαθμίδα".

No story στο Χ.Α.

Από το success story των ελληνικών ομολόγων στο… no story του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Είναι εύκολο να αναρωτηθεί κανείς γιατί ενώ οι επενδυτές κοιτούν την Ελλάδα και στέλνουν σε ράλι τα ελληνικά ομόλογα, το Χ.Α. βρίσκεται σε ένα άλλο… σύμπαν με μικρά μόνο ξεσπάσματα ανόδου τα οποία δεν έχουν διάρκεια. Η εξέλιξη της πανδημίας και οι επιπτώσεις της στην οικονομία και ειδικά στον τουρισμό, καθώς και οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν δημιουργήσει ένα πέπλο επενδυτικών αναστολών στο Χ.Α., ενώ η έλλειψη ενδιαφέροντος γύρω από τις τραπεζικές μετοχές κρατούν την αγορά σε υποτονικούς ρυθμούς, μη μπορώντας να ακολουθήσει την ξέφρενη πορεία της ελληνικής αγοράς ομολόγων.

Το γεγονός είναι πως πολλοί επενδυτές είχαν αγοράσει ελληνικές μετοχές και ειδικά τις τραπεζικές το 2019 βλέποντας ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2020 ενώ η πλειονότητα των αναλυτών προέβλεπε πως η Ελλάδα θα σημειώσει φέτος την ισχυρότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Αυτό εξηγεί και το ισχυρό ράλι της αγοράς την περσινή χρονιά.

Πλέον, λόγω της κρίσης Cοvid-19, αυτά τα "στοιχήματα" έχουν μεταφερθεί για πολύ αργότερα, το 2022-2023, κάτι που εξηγεί την αποστροφή των επενδυτών από το Χ.Α. και τη στάση αναμονής.

Στο Χ.Α. δεν υπάρχει ένας μηχανισμός στήριξης όπως αυτός που έχουν τα ελληνικά ομόλογα, δηλαδή την ΕΚΤ, και αυτό σε συνδυασμό με τα σύννεφα αβεβαιότητας που παραμένουν πάνω από την οικονομία λόγω της πανδημίας, δεν αποτελεί κίνητρο για τους επενδυτές να "παίξουν" το trade του Χ.Α. και έτσι προτιμούν να μείνουν στο περιθώριο μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και κυρίως οι προοπτικές του 2021.

Οι χαμηλοί τζίροι και η γενικότερη συναλλακτική απαξίωση είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στο Χ.Α. καθώς η χαμηλή ορατότητα για τα δρώμενα του τραπεζικού κλάδου οδηγούν κυρίως σε αποχή από τις μετοχές του κλάδου και έτσι το επενδυτικό ενδιαφέρον εναλλάσσεται στους λοιπούς δεικτοβαρείς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά και σε επιλεγμένους τίτλους της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρατηρεί ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή. Οι επενδυτές στο Χ.Α., προσθέτει, προσπερνούν τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, όπως τον Προϋπολογισμό για το 2021 που προβλέπει επενδυτική έκρηξη στον βαθμό που εκταμιευθούν κονδύλια 5,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και την αναγγελία της επένδυσης ύψους μέχρι 1 δισ. ευρώ της Microsoft στη χώρα μας.

Αυτές είναι εξελίξεις που, ωστόσο, είναι πιθανό να αλλάξουν το χρηματιστηριακό σκηνικό, όταν τα δεδομένα της πανδημίας επιτρέψουν την υπέρβαση του αποπληθωρισμού και την επάνοδο στην κανονικότητα για την οικονομία, που δεν αναμένονται, ωστόσο, για τους αμέσως επόμενους μήνες.

Ο τραπεζικός κλάδος είναι ο κύριος υπαίτιος για αυτή την αισθητή μείωση του τζίρου το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει εύκολα σε περίπτωση που δούμε ανοδική σοβαρή αντίδραση θυμίζοντας ότι το τελευταίο 6μηνο η αγορά συσσωρεύει με βασανιστικούς ρυθμούς. Τα πολύ θετικό δεδομένο είναι ότι τα όποια καλά αποτελέσματα εταιρειών κυρίως της μεσαίας κεφαλαιοποίησης "πληρώνονται" από τους αγοραστές με τους εκάστοτε τίτλους να κάνουν σημαντικές κινήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν και τίτλοι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που είναι καθαρά ανοδικοί σε μία αγορά που ουσιαστικά παραμένει στάσιμη ( ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Βιοχάλκο κ.ά.).

Ανάλογα της στάσης των επενδυτών είναι και τα μηνύματα που έρχονται από τους διεθνείς οίκους για το Χ.Α. Όπως η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής, έτσι και η HSBC παραμένει ουδέτερη για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τονίζοντας ότι η "καρδιά" της ελληνικής αγοράς παραμένει ο ακόμη ευάλωτος τραπεζικός κλάδος. Όσον αφορά τις αποτιμήσεις, οι ελληνικές τράπεζες ξεκάθαρα στην επιφάνεια φαίνονται φθηνές, με δείκτη τιμής προς κέρδη ανά μετοχή για το 2020 στο 13,1 και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία στο 0,5, σημειώνει, ωστόσο καθώς οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της ποιότητας ενεργητικού και της κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου επιδεινώνονται λόγω της πανδημίας, η θέση των τραπεζικών μετοχών παραμένει ευάλωτη. Έτσι η HSBC προτείνει στους επενδυτές να στραφούν σε τίτλους που έχουν ισχυρούς ισολογισμούς.