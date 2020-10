Wall: Η ελπίδα για νέο "πακέτο" χάρισε στον Dow 530 μονάδες

Σε ράλι επιδόθηκαν οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, μετά την προαναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα παράσχει στήριξη στις αεροπορικές εταιρείες και επιπλέον μέτρα τόνωσης της οικονομίας, ενισχύοντας έτσι τις ελπίδες πως ίσως το Κογκρέσο εγκρίνει ένα μικρότερο πακέτο στήριξης.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 530 μονάδων ή 1,9% στις 28.303 μονάδες. Ήταν η καλύτερη επίδοση από τα μέσα Ιουλίου. Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε 1,7% στις 3.419 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,9% στις 11.364 μονάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε το Κογκρέσο να εγκρίνει την στήριξη προς τις αεροπορικές εταιρείες, τονίζοντας ότι τα κεφάλαια για τις μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αντληθούν από τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια από το προηγούμενο πακέτο στήριξης. Η μετοχή της United Airlines σημείωσε άνοδο 4,3% αναπληρώνοντας όλες τις απώλειες της Τρίτης. Η μετοχή της Delta αντίστοιχα σημείωσε κέρδη 3,5%.

Ο Τραμπ προέτρεψε επίσης το Κογκρέσο σε ένα άλλο tweet να εγκρίνει επίδομα ύψους 1.200 δολαρίων για τους Αμερικανούς πολίτες.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer