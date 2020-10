Wall Street: Ανακάμπτουν από τη χθεσινή βουτιά οι δείκτες χάρη στις υποσχέσεις Τραμπ

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος του χαμένου εδάφους της Τρίτης, μετά και την ανακοίνωση Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter ότι η κυβέρνηση θα παράσχει στήριξη στις αεροπορικές εταιρείες και θα εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

Δεν είναι σαφές ωστόσο αν αυτό σημαίνει πως ο Τραμπ υποχωρεί από τις χθεσινές δηλώσεις του για παύση των συνομιλιών με τους Δημοκρατικούς αναφορικά με το νέο πακέτο τόνωσης της οικονομίας, μια ανακοίνωση η οποία είχε ως αποτέλεσμα ο Dow Jones να σημειώσει χθες ''βουτιά'' άνω των 300 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 352 μονάδων ή 1,26% στις 28.125 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 κερδίζει 41 μονάδες ή 1,25% στις 3.402 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 151 μονάδες ή κατά 1,36% στις 11.304 μονάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε το Κογκρέσο να εγκρίνει την στήριξη προς τις αεροπορικές εταιρείες, τονίζοντας ότι τα κεφάλαια για τις μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια από το προηγούμενο πακέτο στήριξης. Η μετοχή της United Airlines σημειώνει άνοδο 5,7% αναπληρώνοντας σχεδόν όλες τις απώλειες της Τρίτης. Η μετοχή της Delta αντίστοιχα σημειώνει κέρδη 3,2%.

Ο Τραμπ προέτρεψε επίσης το Κογκρέσο σε ένα άλλο tweet να εγκρίνει επίδομα ύψους 1.200 δολαρίων για τους Αμερικανούς πολίτες.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer