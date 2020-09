Wall Street: Πρώτος μήνας απωλειών από τον Μάρτιο ο Σεπτέμβριος, ισχυρά κέρδη στο τρίμηνο

Με ισχυρά κέρδη σε ημερήσια και τριμηνιαία βάση, αλλά με απώλειες για τον Σεπτέμβριο ολοκλήρωσαν το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, μολονότι τα νέα από τις διαπραγματεύσεις Λευκού Οίκου - Κογκρέσου για την τόνωση της οικονομίας περιέκοψαν τα κέρδη στο τέλος της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κατέγραψε κέρδη 329,04 μονάδων ή 1,20%, στις 27.781,70 μονάδων, με τον ευρύτερο S&P 500 να κερδίζει 26,03 μονάδες ή 0,78%, στις 3.361,50 μονάδες και τον τεχνολογικό Nasdaq να καταγράφει άνοδο 82,26 μονάδων ή 0,74%, στις 11.167,51 μονάδες.

Στις πρώτες τους μηνιαίες απώλειες από τον Μάρτιο, ο S&P 500 έχασε τον Σεπτέμβριο 3,9%, με τους Dow και Nasdaq να υφίστανται απώλειες 2,3% και 5,2%, αντίστοιχα.

Στο τρίμηνο, ωστόσο, οι δείκτες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, με τον βιομηχανικό Dow να κερδίζει 7,6%, τον S&P 500 να κερδίζει 8,5% και τον τεχνολογικό Nasdaq, ισχυρότερο όλων, να κερδίζει 11%.

Τα κέρδη της ημέρας περιεκόπησαν προς το τέλος της συνεδρίασης όταν έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν και η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της χώρας Νάνσι Πελόζι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβασμό για ένα νέο πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας, μετά από συνάντηση μίαμισης ώρας την οποία είχαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Οι δυο τους θα συνεχίσουν τις συζητήσεις σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή για ένα νέο πακέτο που θα μπορούσε να περάσει και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου (την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία και την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή). Οι δείκτες είχαν εκτιναχθεί νωρίτερα, στην έναρξη της συνεδρίασης, μετά τις δηλώσεις Μνούτσιν ότι οι δύο πλευρές "προσπαθούν πραγματικά" για έναν συμβιβασμό.

Ώθηση στους δείκτες έδωσαν και τα στοιχεία για τον ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων τριών μηνών.

Οι traders ανέμεναν ότι η έναρξη της διαδικασίας των ντιμπέιτ μεταξύ των δύο βασικών προεδρικών υποψηφίων στις ΗΠΑ θα ξεκαθάριζε το πολιτικό τοπίο και θα απομάκρυνε την πιθανότητα μιας μακρόσυρτης και αμφισβητούμενου αποτελέσματος εκλογικής διαδικασίας. Η χθεσινή πρώτη "τηλεμαχία" των Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν κάθε άλλο παρά καθησύχασε την αγορά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για μια δεύτερη θητεία στο ύπατο αξίωμα άφησε εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει το αποτελέσμα λόγω του μεγάλου αριθμού των επιστολικών ψήφων, ενώ εκτίμησε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες για να ανακηρυχθεί ένας εκ των δύο νικητής και νέος πρόεδρος της χώρας.

"Ήταν μια μακρά νύχτα και υπάρχουν πολλά πράγματα που μένουν να ξεκαθαριστούν", αναφέρει ο Daniel Deming, γενικός διευθυντής της KKM Financial. "Έγινε αρκετά ξεκάθαρο ότι το πράγμα δεν πρόκειται να λήξει στις 3 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι η αγορά δεν είναι ακριβώς ενθουσιασμένη με αυτή την εξέλιξη", προσθέτει, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα αυξήθηκε και αυτό θα φέρει αυξημένη μεταβλητότητα στους δείκτες.

"Η εξάπλωση του κορονοϊού σε Ευρώπη και ΗΠΑ αυξάνεται με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο", σχολιάζει εξάλλου ο Terry Sandven, στέλεχος της U.S. Bank Wealth Management, σε σημείωμά του. "Αναμένουμε οι ΗΠΑ να συνεχίσουν με μέτριο ρυθμό την οικονομική τους ανάκαμψη, μολονότι η εξάπλωση του ιού και μια πολύ πιο εύθραυστη αγορά εργασίας παραμένουν σημαντικές απειλές", συμπληρώνει.

Τα θετικά στοιχεία για πιθανή θεραπεία ενάντια στον κορονοϊό από πλευράς της Regeneron Pharmaceuticals ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα στην Wall Street.

Η εταιρεία δήλωσε την Τρίτη ότι το φάρμακο REGN-COV2 μειώνει τα ιικά επίπεδα και αντιμετωπίζει τα συμπτώματα σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς από κορονοϊό.

Την ίδια ώρα, το πειραματικό εμβόλιο της Moderna κατά της Covid-19 φαίνεται να είναι ασφαλές και να λειτουργεί θετικά στους πιο ηλικιωμένους ενήλικες, σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine. Ωστόσο, οι Financial Times ανέφεραν σε ρεπορτάζ τους σήμερα ότι είναι απίθανο το εμβόλιο να είναι διαθέσιμο πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow Jones, 28 κινήθηκαν με θετικό πρόσημο και μόλις 2 με αρνητικό. Των κερδών ηγήθηκαν εκείνες των American Express, UnitedHealth και Amgen, ενώ απώλειες κατέγραψαν εκείνες των Walt Disney και Nike.

Μάκρο

Στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ του β' τριμήνου έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 31,4% σε ετήσια βάση, έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης για 31,7%.

Ο ρυθμός της αύξησης των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, εξάλλου, ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων τριών μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP, η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 749.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση κατά 650.000.

Τον Ιούλιο οι επιχειρήσεις είχαν αυξήσει τις θέσεις εργασίας κατά 216.000 και τον Αύγουστο κατά 481.000.

Ανά μέγεθος εταιρειών, η αύξηση των θέσεων εργασίας στις μικρές επιχειρήσεις συνέχισε να υπολείπεται των μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι μικρές επιχειρήσεις πρόσθεσαν 192.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο ενώ οι μεσαίες 259.000 και οι μεγάλες 297.000.

Ο τομέας των υπηρεσιών πρόσθεσε 552.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά πρόσθεσαν 196.000.