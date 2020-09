Ισχυρή ανοδική αντίδραση στη Wall μετά τη βουτιά της Τρίτης

Με ισχυρά κέρδη συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τετάρτης, μετά το selloff των προηγούμενων ημερών που οδήγησε τον τεχνολογικό Nasdaq από το τελευταίο του ιστορικό υψηλό την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχή διόρθωσης σε μόλις τρεις συνεδριάσεις.

Αυτή είναι η ταχύτερη πτώση από ρεκόρ σε διόρθωση στην ιστορία του δείκτη. Είχε προηγηθεί ένα εντυπωσιακό ράλι που οδήγησε σε διαδοχικό ρεκόρ τους Nasdaq και S&P 500 το προηγούμενο διάστημα, κάτι που ώθησε αρκετούς αναλυτές να προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης της αγοράς.

Την επενδυτική προσοχή συγκεντρώνει παράλληλα σήμερα η ανακοίνωση της AstraZeneca ότι θα αναστείλει για ένα διάστημα τις δοκιμές στο εμβόλιο που αναπτύσσει για τον κορονοϊό, λόγω της ανεξήγητης ασθένειας ενός εθελοντή που συμμετείχε στις δοκιμές.

Η κούρσα για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ έχει αποκτήσει και πολιτικό ενδιαφέρον με τον πρόεδρο Τραμπ να εκφράζει συχνά την αισιοδοξία του ότι θα υπάρχει ένα εμβόλιο μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις των ειδικών.

Δείκτες- Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones προσθέτει 529,99 μονάδες (1,93%) και σκαρφαλώνει στις 28.037,48 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 74,92 μονάδες (2,24%) στις 3.406,62 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 300,41 μονάδες (2,77%) στις 11.148,09 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 28 κινούνται με θετικό πρόσημο και μόλις δύο με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Microsoft με άλμα 4,68% στα 212,20 δολ. ενώ ακολουθούν η Apple στα 118,14 δολ. με άνοδο 4,68% και η Salesforce.com στα 251,24 δολ. με κέρδη 4,13%.

Oι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Walgreens Boots Alliance (-1,68) και η Boeing (-1,07%).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της Tesla Inc. σημειώνουν άλμα 5,5% μετά την κατρακύλα της Τρίτης κατά 21% - τη μεγαλύτερη στην ιστορία της – στον απόηχο της ανακοίνωσης της S&P Dow Jones Indices ότι δεν θα προσθέσει την εταιρεία στον δείκτη S&P 500, διαψεύδοντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Μεγάλες απώλειες 8,25% σημειώνουν και οι μετοχές της Tiffany & Co. μετά την ανακοίνωση της LVMH Moet Hennessy ότι δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ειδών πολυτελείας με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.

Η LVMH επικαλέστηκε επιστολή της γαλλικής κυβέρνησης που της ζητά να καθυστερήσει υπό το πρίσμα της απειλής των δασμών σε γαλλικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, καθώς και το αίτημα της Tiffany για παράταση της προθεσμίας από τις 24 Νοεμβρίου στις 31 Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, η Snowflake Inc. παρουσίασε τα σχέδια της για την άντληση έως 2,74 δισ. δολ. στην αρχική δημόσια προσφορά της που περιλαμβάνει εγγραφές από τις Berkshire Hathaway Inc. και Salesforce.com Inc. σύμφωνα με σχετική ενημέρωση προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).