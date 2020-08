Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με κλείσιμο στα υψηλά της ημέρας

Στα υψηλά της ημέρας έκλεισαν ο S&P 500 και ο Nasdaq, σημειώνοντας και νέα ιστορικά υψηλά παρά την αρχική νευρικότητα που οδήγησε τους δύο δείκτες σε συνεχείς μεταβολές προσήμου στις αρχικές συναλλαγές.

Ο βιομηχανικός Dow Jones δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και έκλεισε με αρνητικό πρόσημο στον απόηχο της ανακοίνωσης της S&P Dow Jones Indices το βράδυ της Δευτέρας ότι θα πραγματοποιήσει αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη, με την εισαγωγή και αφαίρεση τριών εταιρειών, αλλά και μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Το κλίμα σήμερα στην αγορά διαμόρφωσε η αισιοδοξία για την πορεία των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας μετά από ένα μπαράζ δημοσιευμάτων ότι ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους στην πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας των δύο χωρών.

Η τελευταία συνομιλία Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων για την εμπορική συμφωνία "πρώτης φάσης" που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, παρά την ένταση που έχει επέλθει στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, το Πεκίνο χαρακτήρισε την επικοινωνία του Κινέζου αντιπροέδρου Λιου Χε με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και των Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, "εποικοδομητική". Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι οι δύο πλευρές "βλέπουν πρόοδο και έχουν δεσμευτεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την επιτυχία της συμφωνίας".

Δείκτες- Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 60,02 μονάδες (-0,21%) και υποχώρησε στις 28.248,44 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε 12,34 μονάδες (0,36%) και σκαρφάλωσε στις 3.443,62 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 86,75 μονάδες (0,76%) και έκλεισε στις 11.466,47 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 9 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 21 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Microsoft με άνοδο 1,3% στα 216,47 δολ. και ακολούθησαν η UnitedHealth Group στα 312,22 δολ. με άνοδο 1,09% και η Visa στα 208,10 δολ. με άνοδο 0,82%.

Oι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση ήταν η Exxon Mobil (-3,17%), η Boeing (-1,99%) και η Raytheon Technologies (-1,50%).

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν την αναδιάρθρωση του Dow Jones Industrial Average στο τέλος του μήνα, όπου η εταιρεία λογισμικού διαχείρισης πελατών Salesforce.com Inc. θα αντικαταστήσει τον γίγαντα πετρελαίου Exxon Mobil Corp., η φαρμακευτική εταιρεία βιοτεχνολογίας Amgen Inc. θα πάρει τη θέση της φαρμακευτικής Pfizer Inc. και ο όμιλος Honeywell International Inc. θα αντικαταστήσει την αμυντική εταιρεία Raytheon Technologies Corp.

Οι μετοχές της Salesforce.com Inc. σημείωσαν άλμα 3,6%, οι μετοχές της Amgen ενισχύθηκαν 5,4%, ενώ η Honeywell κέρδισε 3,2%.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι η η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Αύγουστο, μετά την επιδείνωση του Ιουλίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 84,8 μονάδες τον Αύγουστο από 91,7 μονάδες τον Ιούλιο. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του MarketWatch τοποθετούσαν τον δείκτη στις 93,0 μονάδες.

Ο δείκτης για τις τρέχουσες συνθήκες κατρακύλησε από τις 95,9 μονάδες στις 84,2, ενώ ο δείκτης για τις προσδοκίες των καταναλωτών εμφάνισε μικρότερη πτώση από τις 88,9 μονάδες τον Ιουλιο στις 85,2 τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε το Conference Board.

Από την αγορά κατοικίας, ο δείκτης τιμών S&P CoreLogic Case-Shiller για 20 μητροπολιτικές περιοχές σημείωσε άνοδο 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ από τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε 0,2%. Σε εθνικό επίπεδο ο δείκτης εμφάνισε ετήσια άνοδο 4,3%.