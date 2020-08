Ανοδικά τα futures της Wall με ώθηση από τη δέσμευση ΗΠΑ-Κίνας στην εμπορική συμφωνία

Ανοδικά κινούνται τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street την Τρίτη, με το θετικό κλίμα που οδήγησε εχθές τους S&P 500 και Nasdaq σε νέα υψηλά και τον Dow σε "άλμα” σχεδόν 400 μονάδων, να τροφοδοτείται σήμερα από την εκπεφρασμένη δέσμευση Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στην "πρώτη φάση” της εμπορικής συμφωνίας των δύο χωρών.

Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones "κερδίζουν” 163 μονάδες, τα futures του ευρύτερου S&P προσθέτουν 12 μονάδες, ενώ τα futures του Nasdaq κινούνται οριακά υψηλότερα.

Σημειώνεται ότι εχθές ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,4% στις 28.308 μονάδες, απέχοντας πλέον 4,1% από το υψηλό του σε κλείσιμο της 12ης Φεβρουαρίου. Ο S7P 500 "κέρδισε” 1% και έκλεισε στο επίπεδο ρεκόρ των 3.431 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,6% και έκλεισε στις 11.379 μονάδες, σημειώνοντας το 37ο ρεκόρ του από την αρχή του έτους.

Η επενδυτική αισιοδοξία που επικρατεί σήμερα ευρύτερα στις διεθνείς αγορές αποδίδεται εν μέρει στις αναφορές για μια επικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων για την εξέλιξη της εμπορικής συμφωνίας "πρώτης φάσης” που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιανουάριο, παρά την κλιμάκωση που έχει επέλθει στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνα το τελευταίο διάστημα για μια σειρά ζητημάτων.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε την επικοινωνία του Κινέζου αντιπροέδρου Λιου Χε με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και των Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, "εποικοδομητική”, ενώ η Ουάσιγκτον από τη μεριά της δήλωσε ότι οι δύο πλευρές "βλέπουν πρόοδο και έχουν δεσμευτεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την επιτυχία της συμφωνίας".

Εξέλιξη που εξέλαβαν θετικά οι επενδυτές μετά την αναβολή της προγραμματισμένης επαφής των δύο πλευρών τον προηγούμενο μήνα, που είχε προκαλέσει ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες αναταράξεις στο εμπορικό μέτωπο.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν την αναδιάρθρωση του Dow Jones Industrial Average στο τέλος του μήνα, όπου η εταιρεία λογισμικού διαχείρισης πελατών Salesforce.com Inc. θα αντικαταστήσει τον γίγαντα πετρελαίου Exxon Mobil Corp., η φαρμακευτική εταιρεία βιοτεχνολογίας Amgen Inc. θα πάρει τη θέση της φαρμακευτικής Pfizer Inc. και ο όμιλος Honeywell International Inc. θα αντικαταστήσει την αμυντική εταιρεία Raytheon Technologies Corp.