Χρηματιστήρια: Γιατί μαζεύονται σύννεφα παρά τις πρωτοφανείς ενέσεις ρευστότητας

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Οι αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια απότομη... προσγείωση των προσδοκιών, στη "σκληρή" πραγματικότητα του ότι τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει σε ό,τι αφορά την πανδημία, με τους επενδυτές να αναγκάζονται σε ένα βίαιο reality check μετά την υπερβολή που είχε στείλει τα χρηματιστήρια διεθνώς σε ένα "too fast too soon" ράλι από τα μέσα Μαρτίου.

Η έξαρση των κρουσμάτων σε πολλά μέρη του κόσμου, και κυρίως στις ΗΠΑ, και ο φόβος για την επιβολή νέων lockdowns, που θα "εγκλωβίσουν" και πάλι την οικονομική δραστηριότητα βαθαίνοντας την ύφεση και καθυστερώντας ακόμα περισσότερο την ανάκαμψη, σε συνδυασμό με την πιθανότητα να ενταθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ, αλλά και την υποβάθμιση των προβλέψεων του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία προβλέποντας ύφεση 4,9% φέτος από 3% πριν, οδήγησαν σε τριγμούς τις αγορές, με τους επενδυτές να συνωστίζονται στην έξοδο και να στρέφονται στα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, όπως ο χρυσός, ο οποίος άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών.

Και εκτός από τα νέα σύννεφα που συγκεντρώθηκαν πάνω από τα χρηματιστήρια, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Philip Lane, προειδοποίησε πως η οικονομία της Ευρωζώνης θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει, παρά τα θετικά μηνύματα από τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, ενώ οι ηγέτες στην Ε.Ε. παραμένουν διχασμένοι σε ό,τι αφορά τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει προτείνει η Κομισιόν.

Οι οικονομολόγοι έχουν εδώ και καιρό προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει σε ανάκαμψη τύπου "U" στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή πιο αργή, παρά τύπου "V", όπου το ριμπάουντ θα ήταν πιο απότομο. Όπως τόνισε και η Citigroup, ο δρόμος της ανάκαμψης παγκοσμίως θα είναι γεμάτος λακκούβες και οι λόγοι είναι οι εξής: η COVID-19 δεν έχει εξαφανιστεί, το εμπόριο παραμένει σε συρρίκνωση, οι επιχειρηματικές επενδύσεις καταρρέουν, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες δεν είναι χαλαρές και οι αγορές μετοχών έχουν αποσυνδεθεί από την πραγματική οικονομία. Οι οικονομολόγοι σπρώχνουν όλο και για... αργότερα την προβλεπόμενη επιστροφή στα επίπεδο του ΑΕΠ προ πανδημίας, και αυτό θα "ταρακουνήσει" τις αγορές.

Υπερτιμημένες οι μετοχές;

Ήδη οι θεσμικοί επενδυτές εκτιμούν ότι οι μετοχές διεθνώς είναι ακριβές και πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η επιβολή νεών lockdowns. Όπως έδειξε η πρόσφατη δημοσκόπηση της Bank of America στο περιβάλλον περισσότερων από 200 fund managers με κεφάλαια υπό διαχείριση 600 δισ. δολ. συνολικά, το 78% των επενδυτών εκτιμά πως οι μετοχές πλέον είναι υπερτιμημένες, ένα ποσοστό το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί από το 1998.

Μόνον το 18% αναμένει πλέον πως η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας θα έχει σχήμα "V", ενώ το 64% αναμένει ανάκαμψη τύπου "U" ή "W", δηλαδή διπλή ύφεση. Επιπλέον, το 37% εκτιμά πως βιώνουμε μια bull market στις αγορές, ενώ το 53% εκτιμά ότι οι μετοχές βρίσκονται σε bear market rally.

Το 49% των θεσμικών επενδυτών δήλωσε, επίσης, πως ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, το 15% θεωρεί απειλή τη μόνιμα υψηλή ανεργία και το 10% τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Το ράλι υπερβολής

Η νομισματική χαλάρωση μπορεί να διώξει τους shorts και να περιορίσει τις όποιες διορθώσεις ακολουθήσουν, αλλά, για να σημειώσουν οι ευρωπαϊκές μετοχές διατηρήσιμα νέα υψηλά επίπεδα, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα πρέπει να κάνουν το ίδιο, και αυτό θα χρειαστεί χρόνια για να επιτευχθεί, όπως προειδοποιεί η αμερικανική τράπεζα, η οποία εκτιμά πως φέτος η κερδοφορία των εταιρειών θα σημειώσει βουτιά της τάξης του 55%.

Εξηγώντας το πρόσφατο, ταχύτατο, ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές, η Citi επισημαίνει πως οι κεντρικές τράπεζες είναι αυτές που ουσιαστικά ενίσχυσαν όλα τα risk assets. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των αγορών και των θεμελιωδών μεγεθών είναι το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί ποτέ, κάτι που υπογραμμίζει την τρέχουσα υπερβολή. Το επίπεδο του μεταποιητικού δείκτη PMI (42,4) υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα πρέπει να έχουν σημειώσει διόρθωση της τάξης του 30% από τις αρχές τους έτους. Αντίθετα, και χάρη στο πρόσφατο ράλι, έχει καλυφθεί όλο το μήκος των απωλειών από τις αρχές του χρόνου. Με άλλα λόγια, οι ευρωπαϊκές μετοχές αποτιμούν ήδη την ανάκαμψη του παγκόσμιου PMI στο 50.

Όπως τονίζει η Citi, το ράλι ήρθε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα. Κατά την άποψη της, οι ευρωπαϊκές μετοχές θα παραμείνουν γύρω στα τρέχοντα επίπεδα έως στα μέσα του 2021 και, κατά συνέπεια, συστήνει οι στρατηγικές σε ό,τι αφορά τους κλάδους και τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να έχουν πλέον αμυντικό χαρακτήρα.

Stock picking

Οι αναλυτές της Barclays σημειώνουν πως, μετά και το πρόσφατο ράλι και σε συνδυασμό με τις νέες απειλές για τις αγορές, ήρθε η ώρα οι επενδυτές να γίνουν πιο επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους. Πάντως τονίζει ότι, παρά την άνοδο του τελευταίου διαστήματος, οι τοποθετήσεις των επενδυτών δεν είναι υπερβολικές. Οι real money επενδυτές έχουν μόλις επιστρέψει στις μετοχές, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια άρχισαν να βλέπουν εκροές τις τρεις τελευταίες εβδομάδες και η έκθεση των ιδιωτών επενδυτών σε μετοχές έχει αυξηθεί επίσης μόνο πρόσφατα. Οι θεσμικοί επενδυτές συνεχίζουν ως επί το πλείστον να "κρύβονται" στα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Έτσι, συστήνει προσεκτικές τοποθετήσεις και stock picking, κάτι το οποίο θα μειώσει των κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια από ένα νέο ισχυρό sell-off.

Οι προβλέψεις της Barclays γενικότερα υποθέτουν ότι, ακόμα και αν τα κρούσματα COVID-19 συνεχίσουν να αυξάνονται έντονα, οι Αρχές δεν θα επιβάλουν έναν νέο γύρο εκτεταμένων lockdowns, δεδομένης της σκληρής οικονομικής επίδρασης, ενώ τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένα από ό,τι τον Μάρτιο. Οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των δυτικών οικονομιών αποτελούν σημαντικό κίνδυνο, ενώ η ταχύτερη από την αναμενόμενη παρασκευή εμβολίου είναι ο πιο εμφανής θετικός καταλύτης για τις αγορές.

Ενώ οι αποτιμήσεις μετοχών εμφανίζονται αυξημένες μετά το ράλι, η Barclays συνεχίζει να προτιμά τις μετοχές έναντι της αγοράς σταθερού εισοδήματος. Με τις κεντρικές τράπεζες να αναμένεται να παραμείνουν "κολλημένες" στα μηδενικά ή και αρνητικά επιτόκια για τα επόμενα χρόνια, τις λιγότερο ελκυστικές αποδόσεις που προσφέρονται σε ολόκληρο τον κόσμο των ομολόγων και τα σημάδια ότι η παγκόσμια οικονομία πλησιάζει στα χαμηλά της, στηρίζει την πορεία των risk assets ελλείψει εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, ακόμα και αν οι αποτιμήσεις τους φαίνονται ακριβές σε σχέση με την ιστορία.

Παρόλο που το ράλι στα risk assets σταμάτησε, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους η Capital Economics εκτιμά ότι θα συνεχιστεί. Πρώτον, κατά την άποψή της, τα χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία έχουν περάσει. Τα οικονομικά δεδομένα βελτιώνονται ήδη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στην Κίνα, η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης ήταν ταχύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Δεύτερον, κατά την άποψή της, η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να στηρίζει τις μετοχές, με τις κεντρικές τράπεζες να διατηρούν τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα και να συνεχίζουν την ποσοτική χαλάρωση.

Ένας βασικός κίνδυνος, πάντως, είναι ένα ευρύ δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Capital Economics, η νέα έξαρση των κρουσμάτων στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα παραμείνει τοπική και μικρή σε σχέση με το αρχικό κύμα της πανδημίας, με τα περιοριστικά μέτρα να επανεξετάζονται, σε γενικές γραμμές, μόνο σε αυτές τις περιοχές και με κάποιες χώρες να περιορίζουν τα ταξίδια από τις χώρες που επηρεάζονται από τη νέα αυτή έξαρση.

Τοπικά lockdowns

Οι χώρες διεθνώς είναι πολύ απίθανο να επιβάλουν ένα νέο πλήρες lockdown, παρόλο που υπάρχει επανεμφάνιση νέων κρουσμάτων κορονοϊού σε ορισμένα μέρη του κόσμου, τόνισαν και άλλοι αναλυτές μιλώντας στο CNBC.

Η κατάσταση του Μαρτίου είναι απίθανο να επαναληφθεί, σύμφωνα με τον Suresh Tantia, ανώτερο αναλυτή επενδύσεων της Credit Suisse. Τότε ο ρυθμός των κρουσμάτων άρχισε να εντείνεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

"Αυτό το δεύτερο κύμα COVID-19 ανησυχεί τους επενδυτές, αλλά πιστεύω ότι η βασική διαφορά είναι ότι, σε αντίθεση με τον Μάρτιο, αυτήν τη φορά είναι πολύ απίθανο να δούμε μια πλήρη διακοπή της παγκόσμιας οικονομίας", όπως τόνισε. "Εάν κοιτάξετε το sell-off του Μαρτίου, ο λόγος για τον οποίο οι αγορές σημείωσαν βίαιη βουτιά δεν ήταν λόγω των ανησυχιών για τον ιό, ήταν κυρίως επειδή η παγκόσμια οικονομία έκλεισε", πρόσθεσε ο Tantia. "Σίγουρα αποτελεί ανησυχία για τις αγορές, αλλά, όσο δεν βλέπουμε μια επανάληψη του Μαρτίου, εκτιμώ ότι οι αγορές τελικά θα κοιτάξουν πέραν αυτού και θα επικεντρωθούν στην ανάκαμψη της οικονομίας στα επόμενα τρίμηνα".

Ο Hartmut Issel, επικεφαλής μετοχών στη UBS Global Wealth Management, δήλωσε επίσης ότι οι χώρες είναι πολύ απίθανο να ακολουθήσουν ξανά τον δρόμο του πλήρους lockdown. "To κλείδωμα μιας ολόκληρης χώρας κοστίζει έως και 3% του ΑΕΠ ανά μήνα, οπότε ακόμα και τα πλουσιότερα έθνη στον πλανήτη δεν μπορούν να αντέξουν άλλους δύο, τρεις μήνες πλήρους lockdown", τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι μεγάλοι οίκοι "κοιτούν" τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η Barclays προτιμά τις ευρωπαϊκές μετοχές έναντι των μετόχων των ΗΠΑ, τηρώντας overweight στάση. Το γεγονός ότι η αύξηση των κρουσμάτων παρατηρείται κυρίως εκτός της γηραιάς ηπείρου λειτουργεί υποστηρικτικά για τις προοπτικές των εγχώριων μετοχών.

Εν τω μεταξύ, και η BlackRock δηλώνει την προτίμησή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, τονίζοντας πως πλέον "κοιτά" έντονα Ευρώπη και... "ζεσταίνει" τις μηχανές της για αγορές ευρωπαϊκών assets, μετά τα εντυπωσιακά δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το οικονομικό σοκ του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σε σημείωμα προς τους πελάτες της. Στους επόμενους μήνες, επισημαίνει, τα μέτρα των κυβερνήσεων της περιοχής, σε συνδυασμό με τις κινήσεις της ΕΚΤ (έκτακτο QE και πρόγραμμα TLTRO) καθώς και το σχέδιο της Κομισιόν ύψους 750 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη, θα στηρίξουν την οικονομία και τις αγορές της Ευρώπης.

Όπως σημειώνει, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ανάκαμψης της δραστηριότητας, ενώ ο κίνδυνος νέας έξαρσης των κρουσμάτων της COVID-19 είναι χαμηλός, και προβλέπει πως ο ρυθμός ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο θα είναι υψηλότερος σε σχέση με άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Έτσι, όπως τονίζει ο μεγαλύτερος διαχειριστής ομολόγων στον κόσμο, παραμένει θετικός για τα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρώπης και εξετάζει την αναβάθμιση της στάσης του στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Κατά τη UBS, οι φόβοι για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας και για νέα lockdowns αναμένεται να ενισχύσουν τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, ωστόσο εκτιμά πως η εκτόξευση της προσφορά χρήματος και τα επιθετικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης θα αποδειχθούν πιο ισχυρές δυνάμεις στο μεσοπρόθεσμο διάστημα και θα στηρίξουν την πορεία των μετοχών. Επισημαίνει ότι προτιμά τις μετοχές "αξίας" και τις κυκλικές μετοχές, καθώς και τις μετοχές της Ευρώπης και των οικονομιών που ανοίγουν.

Η Goldman Sachs, από την πλευρά της, τονίζει πως η υπεραπόδοση των ευρωπαϊκών μετοχών θα συνεχιστεί στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Η Ευρώπη αρχικά χτυπήθηκε πιο σκληρά από την κορονοϊό από τις ΗΠΑ, σημειώνει. Ο ιός εξαπλώθηκε νωρίτερα και πιο γρήγορα στην Ευρώπη, οδηγώντας στη λήψη αυστηρών μέτρων περιορισμού τον Μάρτιο. Ως αποτέλεσμα, η δραστηριότητα συρρικνώθηκε πιο έντονα στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ. "Αναμένουμε ότι η υπεραπόδοση της Ευρώπης θα διαρκέσει για εβδομάδες ή και μήνες", τονίζει η G.S. "Η ομάδα κατανομής περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής τράπεζας έχει αναβαθμίσει την Ευρώπη σε overweight σε διάστημα 3 μηνών", προσθέτει.

Κατά την Goldman Sachs, υπάρχει ένας συνδυασμός ευνοϊκών παραγόντων οι οποίοι στηρίζουν την Ευρώπη αυτήν τη στιγμή:

- Η προληπτική ΕΚΤ παρέχει χαλαρές οικονομικές συνθήκες και άφθονη ρευστότητα στις τράπεζες. Το πρόγραμμα TLTRO-III τον Ιούνιο παρουσίασε συνολική κατανομή 1,31 δισ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 548 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη ακαθάριστη απορρόφηση ρευστότητας στο πλαίσιο όλων των πράξεων TLTRO από τότε που εισήχθησαν, στα τέλη του 2014.

- Το ταμείο ανάκαμψης και η νέα πράσινη συμφωνία θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη, και ειδικά το ταμείο ανάκαμψης, υποθέτοντας ότι οι όροι που θα συμφωνηθούν θα είναι λίγο-πολύ κοντά σε αυτούς που έχει προτείνει η Κομισιόν, κάτι που αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα δέσμευσης για την Ευρώπη.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, το άνοιγμα των οικονομιών στην Ευρώπη προχωρά θετικά και οι οικονομολόγοι θα αναβαθμίσουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της οικονομίας της περιοχής στο β’ εξάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές τείνουν να υπεραποδίδουν όταν αλλάζουν οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο κύριος κίνδυνος για την Ευρώπη βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, είναι ο τερματισμός του ράλι των κυκλικών μετοχών και κλάδων και οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς και η ύπαρξη ενός δεύτερου κύματος COVID-19 στις ΗΠΑ ή αλλού, το οποίο θα είναι έντονο, χτυπώντας τις τιμές μετοχών παγκοσμίως.