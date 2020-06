Wall Street: Κέρδη μετά τα καθησυχαστικά νέα για τη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας - Προς νέο ρεκόρ ο Nasdaq

Σε κερδοφόρα επίπεδα κινούνται οι δείκτες της Wall Street, ιδίως αφ' ότου οι επενδυτές καθησυχάστηκαν από την ανακοίνωση του του εμπορικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, ο οποίος είπε ότι η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας δεν έχει τελειώσει. Παράλληλα ο φόβος απέναντι σε μία "αναζωπύρωση" της επιδημίας του κορονοϊού φαίνεται να υποχωρεί.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones καταγράφει κέρδη 1,03%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 κερδίζει 0,93% και ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,85%, σημειώνοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ και όντας καθ' οδόν για νέο κλείσιμο-ρεκόρ μετά το χτεσινό, που αποτέλεσε το 20ό ρεκόρ για τον τεχνολογικό δείκτη.

Τα δεδομένα αγοράς του Dow Jones δείχνουν ότι η απόκλιση μεταξύ της απόδοσης του τεχνολογικού Nasdaq και των άλλων δύο δεικτών αναφοράς είναι στο ευρύτερο από το 1983, αντανακλώντας τις απόψεις των επενδυτών ότι οι τεχνολογικές εταιρείες προσφέρουν λύσεις για έναν κόσμο μετά την πανδημία.

Χτες το βράδυ οι επενδυτές πέρασαν ένα ολονύκτιο σοκ όταν ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου υπονόησε, σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι η εμπορική συμφωνία με την Κίνα, η οποία υπεγράφη τον Ιανουάριο, είχε τερματιστεί. Αργότερα, ο Ναβάρο είπε ότι τα σχόλιά του παρερμηνεύτηκαν "άσχημα" και ότι η συμφωνία πρώτης φάσης παραμένει σε ισχύ. Ο Τραμπ έγραψε επίσης στο Twitter ότι η συμφωνία μένει ως είχε.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!