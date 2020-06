Κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο τις διευκρινίσεις για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρά τις ανησυχίες για την κατάσταση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας και την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στις ΗΠΑ και αλλού.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,61% στις 364,92 μονάδες, με τους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας να σημειώνουν άνοδο άνω του 1%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,28% στις 12.416,35 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται σε ποσοστό 1,21% στις 5.009,20 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,71% στις 6.287,11 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 1,25%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει άνοδο 1,34%.

Οι αγορές πήραν ώθηση μετά τις διευκρινίσεις του συμβούλου του Λευκού Οίκου για εμπορικά ζητήματα Πίτερ Ναβάρο για το ότι η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας δεν έχει τελειώσει. Οι δηλώσεις του Ναβάρο έγιναν μετά τη συνέντευξη του στο Fox News στην οποία φάνηκε να υποστηρίζει το αντίθετο.

Ο Ναβάρο διευκρίνισε ότι η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας δεν έχει τελειώσει, και δήλωσε πως τα σχόλιά του είχαν "ληφθεί ​​εκτός πλαισίου". "Δεν είχαν καμία σχέση με την εμπορική συμφωνία πρώτης φάσης, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ", ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η συμφωνία για το εμπόριο που διαπραγματεύθηκαν οι ΗΠΑ με την Κίνα αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει "τέλος", συνδέοντας την προοπτική αυτή με την αμερικανική οργή για το γεγονός πως το Πεκίνο δεν έκρουσε νωρίτερα τον κώδωνα του κινδύνου για την πανδημία του κορονοϊού.

"Παίρνει τέλος", δήλωσε ο Ναβάρο χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ερωτηθείς σχετικά με τη διμερή συμφωνία για το εμπόριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το "σημείο καμπής" για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν πως ενημερώθηκε για την εξάπλωση του κορονοϊού "αφού" αποχώρησε από την Ουάσινγκτον η κινεζική κυβερνητική αντιπροσωπεία μετά την υπογραφή της λεγόμενης "Φάσης 1", τη 15η Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο θέμα, σημειώνοντας μέσω tweet ότι "η εμπορική συμφωνία με την Κίνα παραμένει πλήρως ανέπαφη. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν να τηρούν τους όρους της Συμφωνίας!".

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!