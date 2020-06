Κέρδη στην Ασία μετά τις διευκρινίσεις Ναβάρο για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας

Με θετικά πρόσημα κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια την Τρίτη μετά τις διευκρινίσεις του συμβούλου του Λευκού Οίκου για εμπορικά ζητήματα Πίτερ Ναβάρο για το ότι δεν έχει τελειώσει η πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το κλίμα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε κέρδη 0,44% στις 222537 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng σημειώνει άνοδο 0,89%, στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite κερδίζει 0,15% ενώ ο Shenzhen Component ενισχύεται 0,43%.

Στη Νότια Κορέα ο Kospi σημειώνει κέρδη 0,57% ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,17%.

Σύγχυση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας

Ο Ναβάρο δήλωσε στο NBC News ότι τα προηγούμενα σχόλιά του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News "δεν είχαν καμία σχέση με την εμπορική συμφωνία". "Η πρώτη φάση της συμφωνίας παραμένει σε ισχύ", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ναβάρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η συμφωνία για το εμπόριο που διαπραγματεύθηκαν οι ΗΠΑ με την Κίνα αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει "τέλος", συνδέοντας την προοπτική αυτή με την αμερικανική οργή για το γεγονός πως το Πεκίνο δεν έκρουσε νωρίτερα τον κώδωνα του κινδύνου για την πανδημία του κορονοϊού.

"Παίρνει τέλος", δήλωσε ο Ναβάρο χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ερωτηθείς σχετικά με τη διμερή συμφωνία για το εμπόριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το "σημείο καμπής" για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν πως ενημερώθηκε για την εξάπλωση του κορονοϊού "αφού" αποχώρησε από την Ουάσινγκτον η κινεζική κυβερνητική αντιπροσωπεία μετά την υπογραφή της λεγόμενης "Φάσης 1", τη 15η Ιανουαρίου.

Σε δήλωσή του στο CNBC μετά τη συνέντευξη, ο Ναβάρο είπε ότι τα σχόλιά του "ελήφθησαν ​​εκτός πλαισίου".

"Μιλούσα απλώς για την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουμε τώρα για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα αφού είπαν ψέματα για την προέλευση του κινεζικού ιού", δήλωσε ο Ναβάρο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε επίσης για το θέμα, λέγοντας μέσω tweet ότι "η εμπορική συμφωνία με την Κίνα παραμένει πλήρως ανέπαφη. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν να τηρούν τους όρους της Συμφωνίας!".

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!