Ανοδικές τάσεις στην Ασία, με ιαπωνική "παραφωνία"

Ανοδικές τάσεις, αλλά και "παραφωνίες" και αστάθεια δείχνουν τα χρηματιστήρια της περιφέρειας Ασίας - Ειρηνικού, με το "ράλι" στη Wall Street να προσφέρει θετικές προοπτικές, αλλά και την ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των γεωπολιτικών συγκρούσεων να μη χάνεται από το προσκήνιο.

Η αγορά βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε ανοδικό μομέντουμ, με την ελπίδα μιας ταχείας οικονομικής ανάκαμψης, μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε τη Δευτέρα ότι η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί στο σύνολο του έτους κατά 5,2%, οδηγούμενη στη μεγαλύτερη ύφεση από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

"Οι αγορές αντανακλούν τόσο την κακή οικονομική κατάσταση, όσο και τη δημοσιονομική και νομισματική απάντηση στην κρίση", σημειώνει ο Gary Dugan, CEO στην The Global CIO Office, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.

"Η απάντηση ήταν εμπροσθοβαρής, με την παροχή χρημάτων απευθείας στις τσέπες των πολιτών σχεδόν αμέσως, δίνοντας έτσι ελπίδα σε όσους έχασαν τη δουλειά τους ότι θα επαναπροσληφθούν. Αυτές οι κινήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις αγορές, περισσότερο από τις πολύ κακές προβλέψεις τόσο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσο και της Παγκόσμιας Τράπεζας", προσθέτει ο Dugan.

Στα εταιρικά νέα, η South China Morning Post αναφέρει την Τρίτη ότι η τοπική κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ θα προχωρήσει σε κρατική διάσωση της αεροπορικής Cathay Pacific, με πακέτο 30 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ (3,87 δισ. δολ.), σε δάνεια και αγορά μεριδίου. Η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ είχε ανασταλεί νωρίτερα εντός της ημέρας.

Οι μετοχές των εταιρειών του ομίλου Samsung κινούνται με μεικτά πρόσημα στη Νότια Κορέα, μετά την απόφαση δικαστηρίου στη Σεούλ να εκδώσει ένταλμα σύλληψης του ντε φάκτο ηγέτη του ομίλου, Lee Jae-yong, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο Yonhap.

Ο Lee είχε φυλακιστεί ξανά το 2017, όταν και είχε κριθεί για ένοχος για δωροδοκία και υπεξαίρεση, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2018. Πλέον, βρίσκεται υπό έρευνα για τη συγχώνευση δύο θυγατρικών του ομίλου Samsung το 2015, σε μια κίνηση που τον βοήθησε να αναλάβει τα ηνία από τον πατέρα του.

Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 0,38%, στις 23.091,03 μονάδες, με τον νοτιοκορεατικό KOSPI να κερδίζει 0,21%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύεται ισχυρά κατά 1,74%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai καταγράφει κέρδη 0,40% και ο Shenzen 0,56%. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted έκλεισε με κέρδη 0,23%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε "άλμα" 2,44%, με τις μετοχές των μεγάλων τραπεζών, όπως οι Commonwealth Bank of Australia, Westpac και Australia and New Zealand Banking Group να καταγράφουν κέρδη άνω του 4%.