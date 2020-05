Άλμα 2,5% ο Dow με το βλέμμα στην "κούρσα" για ένα εμβόλιο

Με ισχυρά κέρδη κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης καθώς εντείνονται οι προσπάθειες σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την επιστροφή των οικονομιών σε όσο το δυνατόν πιο κανονικούς ρυθμούς και μετά την είδηση ότι σε άλλο ένα πειραματικό εμβόλιο για τον κορονοϊό ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους.

Η σταδιακά απόσυρση των μέτρων περιορισμού που λήφθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για τον περιορισμό της πανδημίας έχει διαμορφώσει θετικό κλίμα στις αγορές, με τις περισσότερες οικονομίες να επιστρέφουν με αργούς ρυθμούς σε πιο φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν επίσης θετικά την ανακοίνωση της εταιρείας βιοτεχνολογίας Novavax ότι ξεκινά την πρώτη φάση κλινικών δοκιμών του υποψήφιου εμβολίου της κατά του κορονοϊού σε ανθρώπους. Στην πρώτη φάση της ελεγχόμενης κλινικής δοκιμής θα συμμετέχουν 130 υγιείς ενήλικες, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τον Ιούλιο.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Merck & Co. επίσης ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δύο πιθανά εμβόλια καθώς και ένα πειραματικό φάρμακο κατά του κορονοϊού μπαίνοντας στην παγκόσμια κούρσα για μια αποτελεσματική θεραπεία.

Δείκτες - Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 626,66 μονάδες ή 2,56% και σκαρφαλώνει στις 25.091,82 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 προσθέτει 60,43 μονάδες ή 2,04% στις 3.015,88 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κερδίζει 142,69 μονάδες ή 1,53% στις 9.467,27 μονάδες.

Και οι 30 μετοχές του δείκτη Dow Jones κινούνται με θετικό πρόσημο. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Raytheon Technologies Corp. με άλμα 6,88% στα 64,13 δολ. και ακολουθούν η Dow με άνοδο 6,31% στα 38,38 δολ. και η American Express στα 94,07 δολ. με κέρδη 5,31%.

Στο ραντάρ των επενδυτών παραμένει παράλληλα η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας καθώς οι αναλυτές προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη θα μπορούσε να πλήξει την εύθραυστη επενδυτική ψυχολογία.

Χθες το Πεκίνο καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να επεκτείνει τη λίστα των κινεζικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να συνεργάζονται με αμερικανικές επιχειρήσεις με αφορμή ισχυρισμούς για παραβιάσεις από την Κίνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αυτόνομη περιοχή του Ουιγούρων.

Επιπλέον, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Ρόμπερτ Ομπράιεν προειδοποίησε εκ νέου την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ ενδεχομένως να επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος της Κίνας εάν το Πεκίνο προχωρήσει το σχέδιο επιβολής νέου νόμου περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ. Ενώ από τη μεριά του ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι προειδοποίησε ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις στις ΗΠΑ προσπαθούν να σύρουν τις δύο χώρες σε έναν "νέο Ψυχρό Πόλεμο”.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, εν μέσω ενδείξεων για επανέναρξη των μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων, η American Airlines Group Inc. κερδίζει 10,4%, η Delta Air Lines Inc. ενισχύεται σε ποσοστό 10%, ενώ η United Airline Holdings Inc. σημειώνει άλμα 11,9%.