Τα απογοητευτικά στοιχεία για την ανεργία δεν πτόησαν τη Wall - "Aλμα" 455 μον. για τον Dow

Επιτάχυνε τον βηματισμό της την τελευταία ώρα της συνεδρίασης η Wall Street, ολοκληρώνοντας την ημέρα αλλά και την εβδομάδα με σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να εστιάσουν στα σημάδια σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας και στις θετικές αναφορές για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αγνοώντας τα νέα απογοητευτικά στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η ανεργία στις ΗΠΑ τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 14,7%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η πανδημία κατά τη διάρκεια του μήνα αφαίρεσε από τη χώρα συνολικά 20,5 εκατ. θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι πριν από μόλις δύο μήνες η ανεργία ήταν σε χαμηλό 50 ετών στο 3,5%.

Παρά το σοκαριστικό αυτό νούμερο πάντως, οι επενδυτές φαίνεται να εστίασαν στο γεγονός ότι 18,1 εκατομμύρια από τις χαμένες θέσεις εργασίας χαρακτηρίζονται ως προσωρινές απολύσεις εργαζομένων που οι εργοδότες αναμένουν ότι θα επιστρέψουν στις δουλειές τους όσο θα αίρονται τα μέτρα αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γεγονός που σύμφωνα με ορισμένους καταδεικνύει ότι δεν θα είναι τόσο μακροχρόνιες οι επιπτώσεις στην αγορά και στην οικονομία όσο αναμενόταν. Οι αναλυτές, πάντως, τονίζουν ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει το lockdown και από την ταχύτητα επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αυτό όμως που τροφοδότησε κατά κύριο λόγο το σημερινό θετικό κλίμα ήταν οι ενδείξεις ότι σιγά σιγά η αμερικανική οικονομία επανεκκινεί, με την Καλιφόρνια να παίρνει σειρά και να δίνει αργά εχθές το βράδυ ορισμένες οδηγίες για τη χαλάρωση των περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας, με τους επενδυτές να προσδοκούν ότι τα χειρότερα από το μέτωπο της πανδημίας έχουν παρέλθει.

Την επενδυτική αισιοδοξία ενέτειναν επίσης οι αναφορές ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες των ΗΠΑ και της Κίνας για το εμπόριο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα συμφώνησαν να ενισχύσουν την συνεργασία τους σε οικονομικά θέματα και σε θέματα δημόσιας υγείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν την πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη στην αρχή του έτους.

Σύμφωνα με το κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua ο αντιπρόεδρος Λίου Χε προσκλήθηκε να μιλήσει με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λάιτζχαϊζερ και τον υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν το πρωί της Παρασκευής, με τους δύο να δεσμεύονται να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για μια συμφωνία.

Η επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για την ένταση στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μετά τις επιθετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ευθύνες που έχει το Πεκίνο στην πανδημία του κορονοϊού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει να επιβάλει νέους δασμούς σε κινεζικά αγαθά, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι παραπλάνησε την παγκόσμια κοινότητα για τη σοβαρότητα της κατάστασης στα αρχικά στάδια της επιδημίας.

Δείκτες - Στατιστικά

Εν μέσω αυτού του κλίματος, ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με κέρδη 1,91%, κλείνοντας στις 24.331,32 μονάδες. Για την εβδομάδα, ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,6%, μετά από δύο εβδομάδες απωλειών.

Και οι 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones τερμάτισαν την ημέρα σε θετικό έδαφος, γράφοντας από οριακά κέρδη 0,01% έως και 4,51%. Τη σημερινή άνοδο οδήγησαν οι τίτλοι της Dow Inc. (+4,51%), της Caterpillar (+4,48%) και της Exxon Mobil Corp. (+4,41%).

Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,69%, τερματίζοντας στις 2.929,80 μονάδες και διευρύνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του στο 3,5%.

Τέλος, ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε την ημέρα στις 9.121,32 μονάδες, με κέρδη 1,58%, σημειώνοντας σε διάστημα εβδομάδας την καλυτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών με κέρδη της τάξης του 6%.

Από τις επιμέρους μετοχές, με σημαντικά κέρδη 6% έκλεισε ο τίτλος της Uber, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου τα οποία έδειξαν εξασθένιση της δραστηριότητας διαμοιρασμού διαδρομών αλλά εκτίναξη της υπηρεσίας παράδοσης φαγητού.

"Άλμα" 11,5% κατέγραψε επίσης η μετοχή της Herbalife Nutrition Ltd., καθώς τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street .

Από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Dropbox Inc. ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη για πρώτη φορά από το ντεμπούτο της ως δημόσια εταιρεία το 2018. Η Stamps.com Inc. ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ στον αντίποδα, η Booking Holdings Inc. έχασε τις εκτιμήσεις της Wall Street καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει σοβαρά την ταξιδιωτική βιομηχανία.