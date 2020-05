Κέρδη για τα futures της Wall παρά τα δραματικά στοιχεία από την αγορά εργασίας

Τα δραματικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ δεν φαίνεται να πτοούν τους επενδυτές, με τα futures της αμερικανικής αγοράς να κινούνται με κέρδη άνω του 1% αντλώντας ώθηση από τα δημοσιεύματα ότι ΗΠΑ και Κίνα επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο.

Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones κερδίζουν 281 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 προσθέτουν 32,75 μονάδες και τα futures του τεχνολογικού Nasdaq ενισχύονται κατά 86,75 μονάδες.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες των ΗΠΑ και της Κίνας για το εμπόριο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα συμφώνησαν να ενισχύσουν την συνεργασία τους σε οικονομικά θέματα και σε θέματα δημόσιας υγείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν την πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη στην αρχή του έτους.

Σύμφωνα με το κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua ο αντιπρόεδρος Λίου Χε προσκλήθηκε να μιλήσει με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λάιτζχαϊζερ και τον υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν το πρωί της Παρασκευής, με τους δύο να δεσμεύονται να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για μια συμφωνία.

Η επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για την ένταση στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μετά τις επιθετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ευθύνες που έχει το Πεκίνο στην πανδημία του κορονοϊού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει να επιβάλει νέους δασμούς σε κινεζικά αγαθά, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι παραπλάνησε την παγκόσμια κοινότητα για τη σοβαρότητα της κατάστασης στα αρχικά στάδια της επιδημίας.

Οι εξελίξεις στο εμπόριο επισκιάζουν τα ζοφερά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας.

Τα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι η πανδημία του κορονοϊού αφαίρεσε συνολικά 20,5 εκατ. θέσεις εργασίας από την οικονομία, οδηγώντας τον δείκτη ανεργία στο 14,7% που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μόλις δύο μήνες η ανεργία ήταν σε χαμηλό 50 ετών στο 3,5%.

Από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Dropbox Inc. ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη για πρώτη φορά από το ντεμπούτο της ως δημόσια εταιρεία το 2018. Η Stamps.com Inc. ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ και η Herbalife Nutrition Ltd. κατάφερε να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street για το πρώτο τρίμηνο. Στον αντίποδα, η Booking Holdings Inc. έχασε τις εκτιμήσεις της Wall Street καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει σοβαρά την ταξιδιωτική βιομηχανία.