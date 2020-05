Μακριά από τα υψηλά ημέρας το κλείσιμο της Wall Street

Σε ανοδικό έδαφος αλλά μακριά από τα υψηλά της ημέρας έκλεισαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προσπάθειες των πολιτειών να "ξαναζεστάνουν" τις οικονομίες τους απομακρύνοντας σταδιακά τους περιορισμούς που επέβαλαν τις προηγούμενες εβδομάδες στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία έδωσε σήμερα και το νέο ράλι των τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό συμβόλαιο να σημειώνει άλμα άνω του 20%, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις.

Η αυξημένη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επίσης απασχολεί τους επενδυτές, ωστόσο την επενδυτική προσοχή προς το παρόν μονοπωλεί η προσπάθεια των αμερικανικών πολιτειών να ανοίξουν και πάλι τις οικονομίες τους μετά το πάγωμα κάθε οικονομικής δραστηριότητας τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώθηκε και στα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Institute for Supply Management.

Τα στοιχεία του ISM έδειξαν ότι ο μη μεταποιητικός δείκτης (καλύπτει τις υπηρεσίες) υποχώρησε στις 41,8 μονάδες τον Απρίλιο από 52,5 μονάδες τον Μάρτιο. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2009.

Ο δείκτης για την επιχειρηματική δραστηριότητα κατρακύλησε σε ιστορικό χαμηλό στις 26 μονάδες, ο δείκτης για τις νέες παραγγελίες υποχώρησε στις 32,9 μονάδες από 52,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης για την απασχόληση διολίσθησε στις 30 μονάδες από 47 μονάδες τον Μάρτιο.

Δείκτες - Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο Dow Jones πρόσθεσε 133,33 μονάδες ή 0,56% και έκλεισε στις 23.883,09 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης σημείωσε άλμα άνω των 300 μονάδων στα υψηλά της ημέρας.

Ο ευρύτερος S&P 500 κέρδισε 25,70 μονάδες ή 0,90% στις 2.868,44 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 98,41 μονάδες ή 1,13% στις 8.809,12 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές του δείκτη Dow Jones οι 22 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και οκτώ με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Pfizer με άλμα 2,37% στα 38,51 δολ. και ακολούθησαν η UnitedHealth Group με άνοδο 1,91% στα 293,04 δολ. και η Home Depot στα 225,61 δολ. με κέρδη 1,70%.



Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Boeing (-4,61%), η Walt Disney (-2,05%) και η McDonald's (-1,45%).

Την αισιοδοξία των επενδυτών σήμερα τροφοδότησαν και κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόοδο στην ιατρική έρευνα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal ερευνητές του New York University και του University of Maryland School of Medicine ξεκίνησαν τις δοκιμές ενός εμβολίου σε ανθρώπους.

Οι μεγαλύτεροι φαρμακευτικοί κολοσσοί του πλανήτη διεξάγουν πυρετώδεις έρευνες για την παρασκευή ενός εμβολίου ή για την εξεύρεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας για την ασθένεια που έχει μολύνει πάνω από 3,6 εκατ. ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας περισσότερους από 252.000 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Johns Hopkins University.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε τον Μάρτιο, με το οικονομικό σοκ από την πανδημία του κορονοϊού να πλήττει τόσο τις εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές.

Ειδικότερα, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 11,6% στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 44,4 δισ. δολ. τον Μάρτιο από 39,8 δισ. δολ. το Φεβρουάριο, τερματίζοντας δύο μήνες μείωσης, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν 6,2% στα 232,2 δισ. δολ. που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2016. Οι εξαγωγές υποχώρησαν 9,6% στα 187,7 δισ. δολ. που αποτελεί το χαμηλότερο από το Νοέμβριο του 2016.