Μικτή εικόνα στη Wall Street

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:10

Με μικτά πρόσημα συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης καθώς οι ΗΠΑ ξεπέρασαν άλλο ένα θλιβερό ορόσημο, αυτό των 1 εκατ. κρουσμάτων.

Συνολικά 5,6 εκατ. άνθρωποι έχουν εξεταστεί στις ΗΠΑ για τον κορονοϊό. Τα επίσημα κρούσματα φτάνουν πλέον τα 1.003.300, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 57,266, με πάνω από 17.680 θανάτους στην πόλη της Νέας Υόρκης, το επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο εξετάζει την παράταση των περιοριστικών μέτρων σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας και μετά τις 15 Μαΐου την ίδια στιγμή που άλλες πολιτείες έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν και πάλι μη-κρίσιμες δραστηριότητες. Επιχειρήσεις, όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια και σινεμά έχουν ήδη ανοίξει στην πολιτεία της Τζόρτζια, ενώ και άλλες πολιτείες - Αλάσκα, Νότια Καρολίνα, Τενεσί και Τέξας, μεταξύ άλλων - έχουν ήδη χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς.

Ο Λευκός Οίκος στο μεταξύ δημοσιοποίησε ένα πλαίσιο οδηγιών για την αύξηση των διαγνωστικών τεστ στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να ξανανοίξει την οικονομία ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα πλησιάζουν το 1 εκατ.

Οι νέες οδηγίες προς τις πολιτείες για να τις βοηθήσουν να αναπτύξουν επαρκή δυναµικότητα για τη διενέργεια εξετάσεων συνοδεύτηκε από τις ανακοινώσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής όπως η Walmart Inc. και η CVS Health Corp. ότι θα ανοίξουν εκατοντάδες σημεία για τη διενέργεια ελέγχων.

Δείκτες - Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 77,58 μονάδες ή 0,37% στις 24.218,46 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 προσθέτει 6,55 μονάδες ή 0,23% στις 2.885,05 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 50,45 μονάδες ή 0,58% στις 8.679,35 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές του δείκτη Dow Jones 21 κινούνται με θετικό πρόσημο και 9 με αρνητικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η American Express με άλμα 3,90% στα 88,38 δολ. και ακολουθούν η Dow με άνοδο 3,57% στα 35,67 δολ. και η Exxon Mobil στα 45,14 δολ. με κέρδη 2,73%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Merck (-2,42%), η Microsoft (-1,67%) και η UnitedHealth Group (-1,31%).

Από το "μέτωπο" των αποτελεσμάτων η 3M Co. ανακοίνωσε σήμερα κέρδη και πωλήσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αν και ο κολοσσός των καταναλωτικών προϊόντων αναγκάστηκε να αποσύρει τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας εν μέσω της πανδημίας.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Merck & Co. Inc. επίσης ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για το τελευταίο τρίμηνο, ωστόσο αναθεώρησε καθοδικά τις εκτιμήσεις του για το 2020 συνολικά. Από τον ίδιο κλάδο, η Pfizer Inc. επίσης ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη και πωλήσεις.

Η εταιρεία αναψυκτικών PepsiCo Inc. ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για τις πωλήσεις της, αλλά έχασε τα κέρδη, ενώ απέσυρε τις προβλέψεις της για το υπόλοιπο του έτους.

Από την πλευρά της η εταιρεία χωματουργικών, λατομικών και άλλων μηχανημάτων Caterpillar ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αν και οι πωλήσεις κινήθηκαν χαμηλότερα των προβλέψεων.

Στα μάκρο της ημέρας, τη μεγαλύτερη βουτιά στην ιστορία του κατέγραψε τον Απρίλιο ο δείκτης για την καταναλωτική εμπιστοσύνη εν μέσω των καταστροφικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στην αμερικανική κοινωνία και οικονομία.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατρακύλησε στις 86,9 μονάδες από την αναθεωρημένη μέτρηση των 118,8 μονάδων τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε το Conference Board.

Ο δείκτης για την άποψη των Αμερικανών για την οικονομία βυθίστηκε στο ιστορικό χαμηλό των 76,4 μονάδων από 166,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον με τον δείκτη για τις προσδοκίες των καταναλωτών σε ορίζοντα έξι μηνών να βελτιώνεται στις 93,8 μονάδες από 86,8 μονάδες τον Μάρτιο.

Στο μεταξύ, η συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve αρχίζει να περνάει στο προσκήνιο. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι θα επεκτείνει περαιτέρω το πρόγραμμα για την αγορά ομολόγων απευθείας από πολιτείες και πόλεις προκειμένου να περιλαμβάνει περισσότερες τοπικές κοινότητες.

Η Fed θα ολοκληρώσει αύριο, Τετάρτη, την συνεδρίαση της με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της τράπεζας, Ζερόμ Πάουελ. Οι αναλυτές περιμένουν ο διοικητής της Fed να διαβεβαιώσει τις αγορές ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει σε ετοιμότητα να δρομολογήσει και νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομίας από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930.

Από τις αρχές του Μαρτίου, η Fed έχει μειώσει τα επιτόκια της στο μηδέν και έχει αυξήσει τα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό της κατά πάνω από 2 τρισ. δολ. στο ρεκόρ των 6,6 τρισ. δολ.