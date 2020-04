Πετρέλαιο: Σε θετικό έδαφος συμβόλαιο του Μαΐου με rebound 122%, βυθίζεται το συμβόλαιο του Ιουνίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:52

Ένα ισχυρό rebound για το αμερικανικό συμβόλαιο του αργού, παραδόσεως Μαΐου, έρχεται να διορθώσει μερικώς τη χθεσινή ιστορική βουτιά κατά 306% που το οδήγησε να κλείσει στα -37,63 δολ. το βαρέλι. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της αγοράς του πετρελαίου που καταγράφηκε κλείσιμο σε αρνητικό επίπεδο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι πωλητές έπρεπε να πληρώσουν τους αγοραστές για να πάρουν τα βαρέλια του πετρελαίου από τα χέρια τους.

Αυτή την ώρα η τιμή του συμβολαίου του Μαΐου, το οποίο λήγει σήμερα, κάνει "άλμα" 122% ή 46,13 δολαρίων στα 8,54 δολάρια το βαρέλι.

Οι πιέσεις μεταφέρονται πλέον στο συμβόλαιο του Ιουνίου, το πιο ενεργό συμβόλαιο, το οποίο κατρακυλά σε χαμηλό 21 ετών. Αυτή την ώρα το συμβόλαιο χάνει 56% στα 9,39 δολ. το βαρέλι, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Το Brent Ιουνίου στο μεταξύ, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, σημειώνει βουτιά 29% στα 18,16 δολ. το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα κατρακυλήσει μέχρι το χαμηλό των 18,10 δολ.

Οι υπουργοί πετρελαίου των χωρών του OPEC+ πραγματοποίησαν μια μη προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για να συζητήσουν την κατάρρευση των τιμών του αργού, αν και η κοινή τους δήλωση στο τέλος άφησε να εννοηθεί ότι δεν συμφώνησαν σε νέα μέτρα πολιτικής.

Ανήσυχοι από την ασταμάτητη κατρακύλα των τιμών, παρά την ανακοίνωσή τους για περικοπή-ρεκόρ της παραγωγής νωρίτερα αυτό το μήνα, αρκετοί παραγωγοί πραγματοποίησαν άτυπες συνομιλίες "για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα δραματική κατάσταση της αγοράς πετρελαίου", ανέφερε στο Twitter ο OPEC. Επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για περικοπές και συμφώνησαν να πραγματοποιούν τακτικές τηλεδιασκέψεις.

