Υποχωρούν οι ευρωαγορές μετά το το πενθήμερο ανοδικό σερί

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συναλλαγές της Τετάρτης με τους επενδυτές να υιοθετούν αμυντική στάση μετά από ένα ανοδικό σερί πέντε διαδοχικών συνεδριάσεων που έχει οδηγήσει τον πανευρωπαϊκό Stoxx Europe 600 σε συνολικά κέρδη 8%.

Το κλίμα επιβαρύνουν και οι χθεσινές προειδοποιήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η πανδημία του νέου κορονοϊού θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη χειρότερη ύφεση από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές περιμένουν ένα μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων από τις ΗΠΑ, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις των Citigroup Inc., Bank of America Corp. και Goldman Sachs Group Inc. μεταξύ άλλων.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 index χάνει 0,1% στις 333,61 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX υποχωρεί σε ποσοστό 0,3% στις 10.665,37 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει οριακές μεταβολές στις 4.524,40 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διολισθαίνει 0,3% στις 5.779,51 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,1%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί σε ποσοστό 0,4%.

Οι επενδυτές συνεχίζουν παράλληλα να αξιολογούν τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους, με την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία και άλλες χώρες να κάνουν ήδη τα πρώτα βήματα ανοίγοντας κάποια καταστήματα και επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται εξάλλου σήμερα να παρουσιάσει ένα πλαίσιο προϋποθέσεων για την επανέναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την άρση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.