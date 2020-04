Άλμα άνω του 2% για τους δείκτες της Wall στην έναρξη της περιόδου των αποτελεσμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:25

Με ισχυρά κέρδη συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης, μετά τα αποτελέσματα τριμήνου των JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. και Johnson & Johnson τα οποία άνοιξαν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους εταιρικών αποτελεσμάτων στην ιστορία της Wall Street.

Δεδομένης της πρωτοφανούς κρίσης του κορονοϊού οι προηγούμενες εκτιμήσεις για την πορεία των εταιρικών κερδών έχουν πλέον καταστεί άνευ αντικειµένου, επισημαίνουν αρκετοί αναλυτές, προσθέτοντας ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν πλέον οι εκτιμήσεις των εισηγμένων για την πορεία των εσόδων τους ταραχώδεις μήνες που θα ακολουθήσουν.

Οι τραπεζικοί κολοσσοί JPMorgan Chase και Wells Fargo ανακοίνωσαν σήμερα κέρδη και έσοδα που έχασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, οι δύο τράπεζες έβαλαν στην άκρη περισσότερα από 12 δισ. δολ. σε προβλέψεις για επισφαλή δάνεια καθώς προετοιμάζονται για τον αρνητικό αντίκτυπο από την πανδημία του κορονοϊού.

Από την πλευρά της η Johnson & Johnson ανακοίνωσε κέρδη και πωλήσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τον κολοσσό των φαρμάκων και καταναλωτικών προϊόντων να ενισχύει το μέρισμα του αλλά και να αναθεωρεί καθοδικά τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

Ο χορός των εταιρικών αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί αύριο με τις ανακοινώσεις των Citigroup Inc., Bank of America Corp. και Goldman Sachs Group Inc. από τον τραπεζικό κλάδο, ενώ η BlackRock Inc. θα ακολουθήσει την Πέμπτη.

Δείκτες - Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 562,58 μονάδες ή 2,41% στις 23.955,61 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 προσθέτει 75,71 μονάδες ή 2,74% στις 2.837,25 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 285,85 μονάδες ή 3,50% στις 8.479,25 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές του δείκτη Dow Jones οι 26 κινούνται σε ανοδικό έδαφος. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Home Depot με κέρδη 5,03% στα 208,78 δολ. και ακολουθούν η Johnson & Johnson στα 146,58 δολ. με άνοδο 4,87% και η Apple στα 285,69 δολ. με κέρδη 4,55%.

Στον αντίποδα οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι οι American Express (-3,70%), η JPMorgan Chase (-2,11%) και η Goldman Sachs Group (-1,20%).

Στο μεταξύ, κάποιες ενδείξεις ότι η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ευρώπη έχει κορυφωθεί, ενώ στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να επιβραδύνει δίνουν κάποια ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία. Στην Ευρώπη, κάποιες κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει να κάνουν σχέδια για το σταδιακό άνοιγμα των οικονομιών τους, ενώ και στις ΗΠΑ εκπονούνται σχέδια σε επίπεδο πολιτειών για το σταδιακό "ξεπάγωμα" της επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάντως στην έκθεση του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές (World Economic Outlook) που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα κάνει λόγο για μια κρίση "χωρίς προηγούμενο" , ενώ προβλέπει για φέτος "τη χειρότερη ύφεση από τη Μεγάλη Ύφεση" της δεκαετίας του 1930.

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3% το 2020, εμφανίζοντας πολύ χειρότερες επιδόσεις από την παγκόσμια κρίση του 2008–09, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ταμείου.