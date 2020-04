Άνοδος 2% για Dow και S&P 500 - Αψήφησαν την εκτίναξη της ανεργίας με "φτερά"... πετρελαίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.23

Σε μία ακόμη συνεδρίαση με μεγάλη μεταβλητότητα των δεικτών, από εκείνες οι οποίες έχουν καταστεί πλέον "κοινός τόπος" στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, οι δύο βασικότεροι δείκτες της Wall Street "άντεξαν" και ολοκλήρωσαν με κέρδη άνω του 2%, αψηφώντας την τρομακτική αύξηση των νέων αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (+6,6 εκατ.), με "φτερά" από την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου στην ιστορία (άνω του 21%).

Η τεράστια αύξηση, ωστόσο, των ανθρώπων που μένουν χωρίς εργασία στη χώρα με τη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη εντείνει τους φόβους για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στο εγγύς και απώτερο μέλλον.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 469,93 μονάδων ή 2,24%, στις 21.413,44 μονάδες, με τον ευρύτερο S&P 500 να κερδίζει 56,40 μονάδες ή 2,28%, στις 2.526,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε κέρδη 126,73 μονάδων ή 1,72%, στις 7.487,31.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο, νωρίτερα το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), μιλώντας στο δίκτυο CNBC, για επικείμενη συμφωνία μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για περικοπή της τάξης των 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έκανε μεν λόγο για 10 εκατ. βαρέλια, ωστόσο σημείωσε ότι η περικοπή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, της τάξης των 15 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάλογες ανακοινώσεις και μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!