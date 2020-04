Πετρέλαιο: Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία τους σημείωσαν WTI (+24,7%) και brent (+21%)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.43

Εντυπωσιακό ράλι σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του αργού την Πέμπτη, με κέρδη άνω του 20%, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter ότι Σαουδική Αραβία και Ρωσία βρίσκονται κοντά σε έναν συμβιβασμό για δραστική περικοπή της παραγωγής πετρελαίου, προκειμένου να υπάρξει ανάσχεση της "κατάρρευσής" του.

Το ράλι υποχώρησε ελαφρά αλλά δεν ανεστάλη από τη σύγχυση που προκλήθηκε όταν οι ρωσικές αρχές διέψευσαν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ για τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Αργότερα το βράδυ το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι δέχεται να προχωρήσει σε μεγάλη περικοπή της παραγωγής πετρελαίου του, εάν όμως μεσολαβήσει μια έκτακτη σύνοδος του OPEC+ και οι υπόλοιπες πετρελαιοπαραγωγές χώρες δεχθούν ανάλογες περικοπές.

Θετικά στις τιμές επέδρασε και η χρεοκοπία της αμερικανικής πετρελαϊκής Whiting Petroleum, η οποία θεωρήθηκε σημάδι σίγουρης μείωσης της αμερικανικής παραγωγής "μαύρου χρυσού" στο εγγύς μέλλον, καθώς και η είδηση ότι η Κίνα αυξάνει τα αποθέματά της.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent παράδοσης Ιουνίου κέρδισε 5,20 δολάρια ή 21%, κλείνοντας στα 29,94 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη πιο δυναμικά, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου, κέρδισε 5,01 δολάρια ή 24,7%, κλείνοντας στα 25,32 δολ. το βαρέλι.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο για τις τιμές και των δύο στην ιστορία, σύμφωνα με στοιχεία της Wall Street Journal.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο, μιλώντας στο CNBC, για επικείμενη συμφωνία μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για περικοπή της τάξης των 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έκανε μεν λόγο για 10 εκατ. βαρέλια, ωστόσο σημείωσε ότι η περικοπή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, της τάξης των 15 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάλογες ανακοινώσεις και μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!