Διευρύνονται οι απώλειες στη Wall - Απώλειες άνω του 2%

Διευρύνονται οι απώλειες στη Wall Street, που βιώνει και σήμερα την έντονη μεταβλητότητα και αστάθεια που επικρατεί όλη την εβδομάδα στο ταμπλό, καθώς οι επενδυτές μοιάζουν να κινούνται σπασμωδικά, με έκδηλα τα σημάδια του φόβου που έχει τροφοδοτηθεί τελευταία από τις διαφαινόμενες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε παγκόσμια κλίμακα.

Λίγο μετά τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδος, και οι τρεις βασικοί δείκτες πέρασαν σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειές τους μάλιστα να διευρύνονται σημαντικά μετά τις 8 μ.μ. Μία ώρα πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρούσε κατά 654 μονάδες ή 3,26%, μετά από συνεχείς εναλλαγές προσήμου, αλλά και επιπέδου κερδών ή απωλειών, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 "έχανε" 83 μονάδες ή 3,45% (επίσης με αρκετές αλλαγές προσήμου) και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 158 μονάδων ή 2,22%, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα βρισκόταν κατά βάση σταθερά σε θετικό έδαφος.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βιομηχανικός Dow Jones κινείται προς απώλειες της τάξης του 13%.

Η πτωτική "στροφή" στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής ενέτεινε το αρνητικό κλίμα, καθώς τα futures του αμερικανικού αργού WTI βρέθηκαν να υποχωρούν κατά 10%, στα 22,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα το πετρέλαιο κινείτο ανοδικά. Η εντολή από πλευράς του κυβερνήτη της αμερικανικής Πολιτείας της Νέας Υόρκης το 100% του μη απολύτως απαραίτητου εργατικού δυναμικού να περιοριστεί στο σπίτι και να εργάζεται από εκεί ενέτεινε επίσης την ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στο επενδυτικό κλίμα της Παρασκευής συνέβαλε αρχικά θετικά η επιβολή από την Πολιτεία της Καλιφόρνια κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με εντολή στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, σε ένα δραστικό μέτρο με σκοπό τη μείωση της εξάπλωσης του κορονοϊού και της οικονομικής ζημίας που αυτή θα προκαλέσει.

Το δολάριο εξάλλου άρχισε να χάνει την Παρασκευή ορισμένα από τα κέρδη του, μετά τις αποφασιστικές δράσεις των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, γεγονός που αποτελεί ευχάριστο νέο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού, οι οποίες πλήττονται από το "ακριβό" δολάριο. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε διεθνώς μαζική καταφυγή στο αμερικανικό νόμισμα για λόγους επενδυτικής ασφάλειας.

Ο Dow σημείωσε την Πέμπτη άνοδο περί το 1%, καθώς οι κλάδοι της τεχνολογίας και της ενέργειας ηγήθηκαν μιας μερικής ανάκαμψης από τις θηριώδεις "βουτιές" πολλών εκ των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, Federal Reserve, ανακοίνωσε εντός της εβδομάδας σειρά μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά, αλλά και τεράστιας ποσοτικής χαλάρωσης μέσω αγοράς κρατικών χρεογράφων, αλλά και υποθηκών, τα οποία ωστόσο, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες του Κογκρέσου και της κυβέρνησης των ΗΠΑ για ένα δημοσιονομικό πακέτο τόνωσης της οικονομίας, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κατασιγάσουν τους φόβους των αγορών.

This will be the biggest week in history for Fed intervention in credit markets. If it follows thru on plans to buy $107b of treasuries and mortgages today, it will bring the week's total to $307b. That's almost doubt the biggest week during the financial crisis in 2009. pic.twitter.com/C2BTlb27K7