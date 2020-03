Αναταράξεων κοροναϊού... συνέχεια στην Wall - Πτώση άνω των 950 μονάδων για τον Dow

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.30

Βυθίζονται εκ νέου την Πέμπτη, μετά το θετικό άλμα της Τετάρτης, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς το κλίμα αναταραχής και βίαιων μεταστροφών στην ψυχολογία των επενδυτών, λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού και των οικονομικών επιπτώσεών της, συνεχίζεται.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρεί κατά 991,15 μονάδες ή 3,66%, με τον ευρύτερο S&P 500 να "χάνει" 114,31 μονάδες ή 3,65% και τον τεχνολογικό Nasdaq να σημειώνει απώλειες 284,97 μονάδων ή 3,16%. Και οι 11 κλάδοι του S&P 500 κινούνται στο "κόκκινο".

Η πίεση στις τραπεζικές μετοχές είναι ισχυρή, με εκείνες των JPMorgan και Bank of America να υποχωρούν περί το 5%. Η μετοχή της M&T Bank "χάνει" 5,1%, ενώ εκείνη της Fifth Third κατά 4,9%.

Ισχυρές απώλειες υφίστανται και οι μετοχές των αεροπορικών, με την Alaska Air Group να βυθίζεται κατά 11%, ενώ η American Airlines χάνει περισσότερο από 10%, βαδίζοντας για τη χειρότερη ημέρα για τη μετοχή της από το 2016.

Η διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία συνεχίζεται, με την επιβολή μέτρων καραντίνας, αλλά και ταξιδιωτικών περιορισμών να διευρύνεται σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική Πολιτεία της Καλιφόρνια κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το ζήτημα της επιδημίας, μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου και την καταγραφή συνολικά 53 κρουσμάτων εντός των πολιτειακών ορίων.

Οι διακυμάνσεις της αγοράς είναι εντυπωσιακές, με τον Dow να κερδίζει άνω των 1.000 μονάδων στις δύο εκ των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων της τρέχουσας εβδομάδας, μετά και τις τεράστιες απώλειες της προηγούμενης. Στη χθεσινή συνεδρίαση, τα κέρδη πλησίασαν τις 1.200 μονάδες, μετά και την είδηση ότι ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κέρδισε την πλειονότητα των πολιτειών την "Σούπερ Τρίτη" των εσωκομματικών εκλογών στο Δημοκρατικό Κόμμα, σχετικά με το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές στη χώρα τον Νοέμβριο.

Το γεγονός θεωρήθηκε ελπιδοφόρο από την αγορά, η οποία θεωρεί τον Μπάιντεν μετριοπαθή, σε αντίθεση με τον βασικό αντίπαλό του εντός του στρατοπέδου των Δημοκρατικών, τον αυτοαποκαλούμενο "δημοκρατικό σοσιαλιστή" Μπέρνι Σάντερς, που θεωρείται "αντισυστημικός".

Οι επενδυτές χαιρέτισαν ακόμη αυτό που έκριναν ως σημαντική ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κοροναϊού, μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για έκτακτη χρηματοδότηση 8 δισ. δολ. για το θέμα. Από την πλευρά του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ένα πακέτο δανειακών προγραμμάτων συνολικού μεγέθους 50 δισ. δολ. για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ιού.

Οι ανησυχίες για την επιδημία επανέρχονται γενικά δριμύτερες, μετά την ανακοίνωση κρουσμάτων του νέου κοροναϊού σε άλλες τέσσερις χώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 80.

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού -παρά τα ολοένα και πιο αυστηρά μέτρα που υιοθετούν οι κρατικές αρχές- έχει ήδη καταφέρει καίριο πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν πλέον τα 95,748, με τουλάχιστον 3.286 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Johns Hopkins.

Την Τρίτη, η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) περιέκοψε εκτάκτως το βασικό επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσεις, στο εύρος του 1% - 1,25%, επικαλούμενη το γεγονός ότι ο κοροναϊός "αποτελεί πηγή διευρυμένων κινδύνων για την οικονομική δραστηριότητα".

Επρόκειτο για την πρώτη έκτακτη λήψη νομισματικών μέτρων εκτός των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed από την χρηματοοικονομική κρίση του 2008.

Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow Jones, και οι 30 κινούνται με αρνητικό πρόσημο, με εκείνες των United Technologies, Boeing και JP Morgan να ηγούνται των απωλειών.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική κυβέρνηση έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν κατά 3.000 στις 216.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου, ένδειξη ότι η οικονομική ζημιά από την επιδημία δεν έχει περάσει ακόμα στην αγορά εργασίας με τη μορφή μαζικών απολύσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 1,2% το δ' τρίμηνο, αντί για 1,4% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Πτώση 0,5%, εξάλλου, σημείωσαν οι εργοστασιακές παραγγελίες τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκαν στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 497,9 δισ. δολ. όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για μικρότερη μείωση 0,1%.

Τα στοιχεία αφορούν παραγγελίες που έγιναν τον Ιανουάριο, πριν την εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού σε παγκόσμιο επίπεδο.