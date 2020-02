Πώς "βλέπουν" στρατηγικοί αναλυτές και επενδυτές την εξάπλωση του κοροναϊού

Η ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων του κοροναϊού σε πολλές χώρες πέραν της Κίνας το περασμένο Σαββατοκύριακο έχει προκαλέσει νέο κύμα ανησυχιών σχετικά με τη δυνατότητα μετάδοσης του ιού και τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν πτώση 3,7% στις 11.12 π.μ. στο Λονδίνο, αφότου η κυβέρνηση έθεσε σε καραντίνα μια περιοχή 50.000 κατοίκων κοντά στο Μιλάνο και έλαβε περαιτέρω μέτρα σε συνέχεια της αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα, τα οποία έχουν υπερβεί τα 200. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε επίσης κατά 3,9% μετά την εκτίναξη του αριθμού των κρουσμάτων στη χώρα και την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού στο ύψιστο επίπεδο. Την ίδια ώρα, το Ιράν επιβεβαίωσε τον όγδοο θάνατο από τον κοροναϊό.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται ο οικονομικός αντίκτυπος της επιδημίας στην Κίνα, όπου εκατομμύρια επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της κατάρρευσης σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν αναλάβουν άμεσα δράση. Οι κινεζικές αρχές πάντως, μετά από σύσκεψη που είχαν την Παρασκευή, ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κοροναϊού.

Δεν υπάρχει εναλλακτική στις μετοχές

"Ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο κοροναϊός λόγω των πολλών ανεπιθύμητων αναταράξεων που έχει προκαλέσει θα αντιστρέψει σε αρνητικό τον ρυθμό ανόδου της εταιρικής κερδοφορίας, γεγονός που δυνητικά θα τρομάξει τους επενδυτές, δεδομένου του ύψους των αποτιμήσεων των μετοχών”, ανέφερε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg ο Christian Mueller-Glissman, γενικός διευθυντής διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs Group Inc. "Οι χαμηλότερες αποδόσεις λογικά ενισχύουν την επιθυμία για απόκτηση ακόμη περισσότερο ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων -στρατηγική που είναι γνωστή ως "ΤΙΝΑ - there is no alternative” (που σημαίνει ότι παρότι η αγορά μετοχών είναι υπερτιμημένη, δεν υπάρχει εναλλακτική επένδυση)- με αποτέλεσμα οι επενδυτές να οδηγούνται σε τοποθετήσεις στις μετοχικές αξίες. Την ίδια στιγμή, οι μετοχές με διαχρονικό ρυθμό ανάπτυξης διαπραγματεύονται με ένα από τα υψηλότερα primia σε όρους αποτίμησης στην ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι την ίδια στιγμή ορισμένες από αυτές τις μετοχές είναι εκτεθειμένες στις διαταραχές που παρατηρούνται στις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες FAANG (σ.σ. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Γεγονός που πιστεύουμε ότι βραχυπρόθεσμα θα οδηγήσει σε αύξηση της μεταβλητότητας στις συγκεκριμένες μετοχές. Επομένως, δεν υπάρχει καμία μετοχή που να προσφέρει πραγματική ασφάλεια”, προσθέτει.

Ρηχή ανάκαμψη V

"Προς το παρόν είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς τις επιπτώσεις. Η συνεχής παροχή στοιχείων καταδεικνύουν περιορισμένη έως καθόλου αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας έως τώρα. Είναι επομένως ορατός ο κίνδυνος μια ανάκαμψη τύπου V της κινεζικής οικονομίας να αποδειχθεί ηπιότερη από αυτήν που προβλέπουν πολλοί αναλυτές”, αναφέρει σε σημείωμά του ο επικεφαλής στρατηγικής της HSBC Plc, Max Kettner. "Σε αντίθεση με τις μετοχές, άλλα κυκλικά περιουσιακά στοιχεία όπως οι ισοτιμίες και τα εμπορεύματα έχουν αποτιμήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους κινδύνους της ανάπτυξης. Επιπλέον, οι μετοχές έχουν υπεραποδόσει σημαντικά έναντι άλλων των τοποθετήσεων υψηλής απόδοσης το τελευταίο διάστημα. Ως εκ τούτου προτιμούμε τις τοποθετήσεις υψηλής απόδοσης από τις μετοχές. Παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των αναδυόμενων αγορών, ενώ παραμένουμε ‘overweight’ για τον χρυσό και τα κρατικά ομόλογα”, σημειώνει.

Επιστροφή στην κανονικότητα έως τον Ιούλιο

"Βραχυπρόθεσμα ο πανικός θα ενισχύσει τους κινδύνους, αλλά ο πανικός είναι απαραίτητος για την αύξηση τον προσπαθειών περιορισμού. Οι αγορές φαίνεται να το αναγνωρίζουν αυτό”, σημειώνει ο Dennis DeBusschere του Evercore ISI. "Οι αναλυτές της EISI ρώτησαν τους επενδυτές για τον αντίκτυπο της επιδημίας, με τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων να απαντούν αφενός ότι οι κίνδυνοι έχουν υποτιμηθεί και αφετέρου ότι αναμένουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να υποχωρήσουν κατά 25 μονάδες φάσης (περίπου στο 1,3%). Το 80% των επενδυτών εκτιμούν ωστόσο ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού θα επανέλθουν σε καθεστώς κανονικότητας έως τον Ιούλιο". (Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου).

Δύσκολο να προσδιοριστεί ο "πάτος του βαρελιού”

"Με τα κρούσματα του COVI-19 να βαίνουν αυξανόμενα, είναι δύσκολο να πει κανείς πότε η παραγωγική δραστηριότητα θα φτάσει στο ναδίρ, γεγονός που ενδεχομένως ανοίγει τον δρόμο για παρατεταμένη εξασθένιση”, αναφέρει ο Vishnu Varathan, επικεφαλής οικονομικών και στρατηγικής της Mizuho Bank Ltd. στη Σιγκαπούρη. "Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αύξηση της ζήτησης για ασφαλή-καταφύγια", προσθέτει.

Το ράλι του χρυσού

"Τα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού, με τις αποδόσεις των τιμαριθμοποιημένων κρατικών ομολόγων -που ήταν ήδη αρκετά χαμηλά, μόλις 6,5 μονάδες βάσης πάνω από το μηδέν στις 17 Ιανουαρίου- να έχουν υποχωρήσει πλέον σε αρνητικό έδαφος, ήτοι στις 15 και πλέον μονάδες βάσης κάτω από το μηδέν”, σημειώνει ο John Velis, στρατηγικός αναλυτής νομισμάτων και μακροοικονομικών στοιχείων της BNY Mellon. "Δεδομένου ότι ο χρυσός τείνει να διαπραγματεύεται σε αντίθετη πορεία από αυτήν των πραγματικών επιτοκίων, το ράλι του χρυσού πιθανότατα τα συνεχιστεί, τουλάχιστον όσο οι αποδόσεις παραμένουν υπό πίεση”.

Εντείνεται το "κυνήγι” αποδόσεων

"Έχουμε τεθεί υπέρ μιας πιο ισορροπημένης θέσης μεταξύ ομολόγων και μετοχών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς τις επιπτώσεις της επιδημίας. Φαίνεται ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Κίνα μειώνεται, με τον ημερήσιο αριθμό των αναρρωθέντων να ξεπερνά τον αριθμό των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν σε περισσότερους εργαζόμενους να επιστρέψουν στις δουλειές τους ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στον ρυθμό παραγωγής”, αναφέρει ο Tai Hui, επικεφαλής στρατηγικής αγορών για την Ασία της JPMorgan Asset Management. "Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων καταδεικνύει επίσης ότι το κυνήγι των επενδυτών για αποδόσεις θα συνεχιστεί με έντονους ρυθμούς. Αυτό υποστηρίζει τη θετική εκτίμησή μας για τα assets σταθερού εισοδήματος των αναδυόμενων αγορών και για τα εταιρικά χρέη των ανεπτυγμένων αγορών”, προσθέτει.

Αύξηση της αποστροφή κινδύνου

"Η αποστροφή κινδύνου είναι πιθανό να ενταθεί βραχυπρόθεσμα, λόγω της απότομης αύξησης των κρουσμάτων στην Κορέα, την Ιταλία και αλλού", σημειώνει ο Mitul Kotecha, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών στην TD Securities της Σιγκαπούρης. "Οι αγορές εστιάζουν όλο και περισσότερο στον κίνδυνο μακροπρόθεσμης οικονομικής ζημίας από ό,τι προηγουμένως. Οι αλυσίδες εφοδιασμού καθίστανται όλο και πιο ευάλωτες, ενώ οι κλάδοι των υπηρεσιών και του τουρισμού αντιμετωπίζουν προβλήματα σε πολλές χώρες”, προσθέτει.

Η αδυναμία της Κίνας

"Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Κίνα προσπαθούν να επανεκκινήσουν την οικονομία, αλλά θεωρούμε ότι η αδυναμία της κινεζικής οικονομίας πιθανότατα θα επιδεινωθεί στο τέταρτο τρίμηνο”, επισημαίνει ο Win Thin, επικεφαλής παγκόσμιας νομισματικής στρατηγικής στην Brown Brothers Harriman στην Κίνα. "Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, ωστόσο δεν είναι αρκετά ώστε να αντισταθμιστούν πλήρως οι αυξανόμενες επιπτώσεις του κοροναϊού”, σημειώνει.

Δυσανάλογη ενίσχυση του δολαρίου

"Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου πιθανότατα θα είναι δυσανάλογη”, σημειώνει η επικεφαλής οικονομολόγος της Ασίας-Ειρηνικού του τμήματος διεθνών αγορών της Citigroup, Johanna Chua. "Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό κεφαλαιακό κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο και τις δεσμεύσεις των αρχών για παροχή περαιτέρω υποστήριξης, οι υψηλές αποδόσεις των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών (ινδική ρουπία, φιλιππινέζικο πέσο) ενδεχομένως να μην πληγούν τόσο και είναι πιθανό να υπεραποδόσουν έναντι των χαμηλών αποδόσεων νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών της Ασίας, καθώς το δολάριο Σιγκαπούρης, το ταϊλανδέζικο μπατ, το κορατικό γουόν κ.ά. έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική δραστηριότητα”, προσθέτει.

Βασικός κίνδυνος

"Θεωρούμε (τον κοροναϊό) βασικό κίνδυνο. Στο βασικό μας σενάριο, ο κοροναϊός συνεχίζει να επιφέρει καθυστέρηση στη ζήτηση αλλά όχι ύφεση”, σημειώνει ο Steve Chiavarone, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Federated Investors.