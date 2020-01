Ιός και αγορές

Των Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan και Roman Ziruk

Η εξάπλωση του κοροναϊού στην Κίνα αλλά και η μεταφορά του σε άλλες χώρες επηρέασε ψυχολογικά τις αγορές στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε ξεπούλημα μετοχών καθώς και προσφυγή σε παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, όπως τα κυβερνητικά ομόλογα των G10. Η επίδραση έγινε αισθητή στις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες "αδυνάτισαν" έναντι του δολαρίου. Έπεσαν πολύ τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής, τα οποία έχουν γίνει ιδιαιτέρως ευαίσθητα έναντι των εξελίξεων στην Κίνα. Το γιεν ήταν το νόμισμα με την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα G10, διατηρώντας τον παραδοσιακό ρόλο του ασφαλούς καταφυγίου, το οποίο όμως ξεπεράστηκε από την στερλίνα.

Φαίνεται πως και αυτήν την εβδομάδα οι ειδήσεις σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού θα παίξουν ρόλο στις αγορές. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως σε εκείνη με το SARS, υπήρξαν ελάχιστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον και ελπίζουμε ότι η ιστορία θα επαναληφθεί.

Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αλλά χωρίς εκπλήξεις στις ανακοινώσεις της. Κανείς δεν περιμένει κάτι περισσότερο από… αυτοσυγκράτηση. Μεγαλύτερη αβεβαιότητα υπάρχει σχετικά με τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη, με τις αγορές να κατανέμονται ισομερώς απέναντι στην πιθανότητα περικοπής. Περιμένουμε, επίσης, μέσα στην εβδομάδα μια σειρά σημαντικών οικονομικών ειδήσεων τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, όπως το ΑΕΠ και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Πιστεύουμε ότι η ανακοίνωση που θα γίνει την Παρασκευή για τον βασικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για το κοινό νόμισμα.

Στερλίνα

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν πολύ ισχυρότερα του αναμενομένου οικονομικά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται ότι αυτά υποστηρίζουν το βασικό μας σενάριο ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα κινηθεί συγκρατημένα. Όσο για την αγορά εργασίας και ειδικά τους δείκτες PMI, σημειώνουν εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Θεωρούμε ότι will tip the scales in favor of unchanged interest rates, though the decision is finely balanced. Εφόσον αυτό συμβεί, θα περιμένουμε ένα δυνατό ράλι της στερλίνας.

Ευρώ

Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έληξε διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια. Οι ανακοινώσεις για τους δείκτες PMI έδειξαν ότι η ύφεση στην παραγωγή μειώνεται, ενώ η δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών ήταν πιο ήπια από το αναμενόμενο. Αυτήν την εβδομάδα αναμένονται κρίσιμα στοιχεία για το ΑΕΠ. Οι αγορές περιμένουν μια ανάκαμψη στην ανάγνωση του βασικού πληθωρισμού, οπότε ένα αμετάβλητο αποτέλεσμα στο 1,3 σε ετήσια βάση θα μπορούσε να αιτιολογήσει ένα ράλι του ευρώ.

Δολάριο ΗΠΑ

Η προηγούμενη εβδομάδα, περιλάμβανε την αργία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και, όπως κάθε χρόνο, ήταν αρκετά χαλαρή στις ΗΠΑ. Αυτήν την εβδομάδα, η έμφαση δίνεται στη συνεδρίαση της Federal Bank, την Τετάρτη. Η οικονομία των ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκεται σε καλό επίπεδο αυτήν τη στιγμή, με την ανάπτυξη στο 2% και την απασχόληση να υπερβαίνει την προσφορά και χωρίς ενδείξεις πληθωριστικών πιέσεων. Η Κεντρική Τράπεζα πιθανότατα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ φαίνεται ότι τα οικονομικά δεδομένα θα υποστηρίξουν αυτήν την επιλογή.

* Οι κ. Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan και Roman Ziruk, είναι αναλυτές της fintech εταιρείας Ebury