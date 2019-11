Ήπια ανοδικά η Wall Street μετά τα ρεκόρ της Δευτέρας

Μικρά κέρδη σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά τα ρεκόρ της Δευτέρας με την επενδυτική προσοχή να παραμένει στραμμένη στις εμπορικές συνομιλίες αλλά και στις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ.

ΗΠΑ και Κίνα έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις συνομιλίες στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συμφωνίας, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Λίου Χε είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ και τον υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, με το κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua να αναφέρει ότι η συζήτηση εστίασε "στην επίλυση θεμάτων που απασχολούν τις δύο πλευρές".

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία πριν τις 15 Δεκεμβρίου όταν είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ οι νέοι αμερικανικοί δασμοί σε κινεζικές εισαγωγές. Ένα τέτοιο βήμα θεωρείται βέβαιο ότι θα κλιμακώσει και πάλι την εμπορική αντιπαράθεση.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ σε ομιλία του τη Δευτέρα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, αν και επισήμανε ότι ο αδύναμος πληθωρισμός πιθανότατα θα κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τα επιτόκια.

Ο πρόεδρος της Fed ανέφερε ότι οι τρεις μειώσεις των επιτοκίων αυτό το έτος έχουν τονώσει την αγορά κατοικίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω επέκταση της οικονομίας.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 25,60 μονάδες (0,09%) στις 28.092,07 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 9,87 μονάδες (0,11%) στις 8.642,85 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει 1,73 μονάδες (0,06%) στις 3.137,51 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Walt Disney με κέρδη 2,46 δολ. ή 1,64% στα 58,49 δολ. και ακολουθούν η Merck στα 86,40 δολ. με κέρδη 0,82% και η Nike με άνοδο 0,60% στα 93,45 δολ.

Οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα είναι η Pfizer (-1,18%), η Walgreens Boots Alliance (-1,02%) και η Goldman Sachs (-0,51%).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της Hewlett Packard Enterprise Co. κατρακυλούν 6,7% καθώς τα έσοδα της εταιρείας για το δ΄ τρίμηνο δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Στον αντίποδα, ο τίτλος της Best Buy Co. Inc. σημειώνει άλμα σχεδόν 6% μετά την ανακοίνωση κερδών και πωλήσεων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Στα μάκρο της ημέρας, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ υποχώρησε σχεδόν 6% τον Οκτώβριο στα 66,5 δισ. δολ. από 70,5 δισ. δολ. τον προηγούμενο μήνα, διαψεύδοντας τους αναλυτές που περίμεναν να αυξηθεί στα 71,8 δισ. δολ.

Αυτό είναι το μικρότερο έλλειμμα των τελευταίων 17 μηνών, αν και για ολόκληρο το 2019 οι ΗΠΑ οδεύουν για το μεγαλύτερο έλλειμμα των τελευταίων 11 ετών.

Από την αγορά κατοικίας, ο δείκτης S&P CoreLogic Case-Shiller για τις τιμές των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο κατέγραψε αύξηση 3,2% τον Σεπτέμβριο από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έδειξαν ότι οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν 0,7% τον Οκτώβριο από τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 316.700 δολ. από 328.300 δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.