Η συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για Ελλάδα και το βραβείο στον Paulson

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Στο Metropolitan Club στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης θα στραφούν τα βλέμματα της αγοράς σε τρεις περίπου εβδομάδες από σήμερα και συγκεκριμένα στις 9 Δεκεμβρίου, όπου η ελληνική κυβέρνηση και πολλές ελληνικές εισηγμένες θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τα κεφάλαια των Αμερικανών επενδυτών, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία, καθώς και τις οικονομικές, επενδυτικές και επιχειρηματικές προοπτικές της Ελλάδας.

Ο λόγος για το 21 ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο οποίο συμμετέχουν μεγάλοι επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες, εκπρόσωποι των Θεσμών, αλλά και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Ενέργειας, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας. Επίσης, θα υπάρξει μαγνητοσκοπημένος χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο συνέδριο μετέχουν και πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και προοπτικές σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια, οι υποδομές, τα ακίνητα, η ενέργεια, η ασφαλιστική αγοράς, ο τουρισμός, οι τράπεζες, το νέο τοπίο στα κόκκινα δάνεια και οι ευκαιρίες για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και επενδύσεις, καθώς και η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια ναυτιλία. Η φιλική προς τις επιχειρήσεις στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης έχει χαιρετιστεί από τις αγορές οι οποίες αποτιμούν ότι η Ελλάδα ξεκινά μια σταθερή πορεία ανάπτυξης, με τις ξένες επενδύσεις να έχουν κρίσιμη σημασία σε αυτόν τον δρόμο.

Δυναμικό "παρών" θα δώσουν οι διοικήσεις κορυφαίων αμερικάνικων εταιρειών με ενεργό ενδιαφέρον στην Ελλάδα, θεσμικοί επενδυτές ελληνικών μετοχών και ομολόγων, διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές, καθώς και υψηλόβαθμα διεθνή τραπεζικά στελέχη.

Στα πάνελ που έχουν προγραμματιστεί, Έλληνες και ξένοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του επενδυτικού κόσμου θα συζητήσουν επίσης για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Παράλληλα θα διενεργηθούν one to one meetings μεταξύ των επενδυτών, εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και τις διοικήσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρών στη Νέα Υόρκη, εκτός από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, είναι οι Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Lamda Development, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Prodea Investments TEMES S.A και Titan Cement Group.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του John Paulson, προέδρου της Paulson & Co. o οποίος θα βραβευθεί για την σημαντική του συμβολή στην Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής στην τελετή βράβευσης θα είναι ο δισεκατομμυριούχους μεγαλοεπενδυτής και υπουργός εμπορίου της κυβέρνηση Τραμπ, Wilbur L. Ross.

Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν επίσης ο Jan Hatzius επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, ο Giulio Baratta, επικεφαλής χρηματοοικονομικών και αγορών ομολόγων για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής της BNP Paribas, o Piotr Mietkowski επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της BNP Paribas, o Morven Jones, επικεφαλής αγοράς ομολόγων της Nomura, o Antonios Tiplalexis γενικός διευθυντής της Nomura, o Alejandro Hernández-Puértolas, Founding Partner & CEO της HIP Investment Partners (Blackstone Group), Eric Clause, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της PIMCO καθώς και στελέχη της Citigroup.