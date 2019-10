Απώλειες στην Wall -αντιδρά στα αδύναμα στοιχεία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:52

Μικρές απώλειες διατηρούν οι δείκτες της Wall Street μετά τα στοιχεία από το μέτωπο της οικονομίας που έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν για πρώτη φορά σε διάστημα 7 μηνών τον Σεπτέμβριο, αντισταθμίζοντας την καλή εκκίνηση των επιχειρήσεων στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου.

Ο Dow Jones χάνει 18,13 μονάδες στις 27.006 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 6,63 μονάδες στις 2.989 μονάδες. Ο Nasdaq 100 σημειώνει πτώση 34,71 μονάδων στις 8.114 μονάδες.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα. Αυτή ήταν η πρώτη πτώση των πωλήσεων από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της WSJ έκαναν λόγο για αύξηση των πωλήσεων κατά 0,2%.

Η πιθανότητα μιας μείωσης των επιτοκίων από την Federal Reserve τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο 90% την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις, από 78% την Τρίτη.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η αμερικανική χρηματιστηριακή αφορά είναι υπερτιμημένη καθώς η πεποίθηση ότι η Fed θα σώσει την οικονομία επιτρέπει στους επενδυτές να αγνοούν τις εντάσεις γύρω από την εμπορική πολιτική.

Στο μεταξύ αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για τον κίνδυνο οι ΗΠΑ και η Κίνα να εμπλακούν σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης για το Χονγκ Κονγκ μετά τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ουάσινγκτον.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες τρία νομοσχέδια υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτώντας εκ νέου την ένταση με το Πεκίνο το οποίο είχε προειδοποιήσει με αντίποινα εάν τα νομοσχέδια ψηφίζονταν.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, προειδοποιώντας για "ισχυρά αντίποινα ως αποτέλεσμα των εσφαλμένων αποφάσεων από την αμερικανική πλευρά".

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα κόντρα των δύο χωρών για το Χονγκ Κονγκ θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στο εμπόριο, ακυρώνοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε με τη μερική συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας.

Επιχειρήσεις

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, συνεχίζεται και σήμερα με επίκεντρο τον τραπεζικό τομέα η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο τραπεζικός κολοσσός Bank of America Corp. ανακοίνωσε πτώση των κερδών του για το τελευταίο τρίμηνο, ωστόσο κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα κέρδη της Bank of New York Mellon, ενώ από την πλευρά της η US Bancorp κατέγραψε αυξημένα κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο.

Εκτός του τραπεζικού κλάδου η αεροπορική United Airlines Holdings ανακοίνωσε αύξηση κερδών και εσόδων, ενώ ισχυρή αύξηση κερδών 70% κατέγραψε η εταιρεία ιατρικών συσκευών Abbott Laboratories.