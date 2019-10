Ισχυρά κέρδη στη Wall Street εν μέσω της αρχικής εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής η Wall Street, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει λίγο πριν το κουδούνι της λήξης ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε πρώτη φάση σε μια "ουσιαστική συμφωνία” για το εμπόριο.

Όπως ανακοίνωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Λιού Χε, οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια "πολύ ουσιαστική αρχική συμφωνία" με την Κίνα κατά τη διάρκεια των σημερινών υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι η δεύτερη φάση των συνομιλιών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή αυτής της αρχικής συμφωνίας.

Σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, δήλωσε πως οι νέοι αυξημένοι δασμοί, από 25% σε 30%, σε εισαγόμενα από την Κίνα αγαθά αξίας 250 δισ. δολαρίων, που θα ετίθεντο σε εφαρμογή από την ερχόμενη Τρίτη, αναβάλλονται.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το Bloomberg News επικαλούμενο πηγές ανέφερε ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε μερική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διήμερων διαπραγματεύσεων για ζητήματα εμπορίου, σε μια εξέλιξη που πιθανόν να οδηγήσει σε ανακωχή στον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η μερική συμφωνία μπορεί να ακολουθηθεί από συνολική ρύθμιση των σχέσεων των δύο χωρών στον εμπορικό τομέα, η οποία θα υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Κίνα θα προχωρήσει σε υποχωρήσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και οι ΗΠΑ θα μειώσουν το βάρος των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Σημειώνεται ότι σε δημοσίευμά της η The Wall Street Journal ανέφερε ότι μια ενδιάμεση συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει από την πλευρά της Κίνας τη δέσμευση του Πεκίνου για αγορά περισσότερων αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και για αποφυγή νέων κινήσεων υποτίμησης του γουάν, με την Ουάσιγκτον από τη μεριά της να αναβάλλει τις προγραμματισμένες αυξήσεις δασμών σε κινεζικές εξαγωγές και να χαλαρώνει τις κυρώσεις και τους περιορισμούς προς τον κινεζικό κολοσσό Huawei Technologies.

Εν τω μεταξύ, το αγοραστικό ενδιαφέρον ενίσχυσε σήμερα και η ανακοίνωση της Federal Reserve νωρίτερα ότι θα συνεχίσει την παροχή ρευστότητας στην αγορά, μέσω ημερήσιων πράξεων repos, μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, καθώς και τις αγορές κρατικών ομολόγων έως το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Η Fed είχε ανακοινώσει πρόσφατα την παράταση του προγράμματος καθημερινής παροχής ρευστότητας μέσω πράξεων repos έως τις 4 Νοεμβρίου, το οποίο επέκτεινε εκ νέου σήμερα έως τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Fed, το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων που είχε ανακοινωθεί έως τις αρχές του 2020 θα συνεχιστεί έως το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, με αγορές ομολόγων έως 60 δισ. δολαρίων κάθε μήνα.

Η ανακοίνωση της Fed ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell ότι η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει σύντομα τα σχέδια της για την αύξηση του ποσού των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων που αγοράζει προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί η απροσδόκητη ένταση του προηγούμενου μήνα στις αγορές χονδρικής χρηματοδότησης.

Δείκτες - Στατιστικά

Η είδηση για την επίτευξη αρχικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας οδήγησε σε ισχυρά κέρδη τους δείκτες της Wall Street, που έκλεισαν ωστόσο αρκετά χαμηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά τους, καθώς υποχώρησαν στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης όταν ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία, καθώς από τα λεγόμενα του Τραμπ φάνηκε ότι το σίριαλ της εμπορικής αντιπαράθεσης έχει ακόμη πολλά επεισόδια μέχρι τα γραφτεί το "happy end".

Ειδικότερα, ο Dow Jones, που εν μέσω της αυξημένης αισιοδοξίας έφτασε να κερδίζει έως και 500 μονάδες ενδοσυνεδριακά, επιβράδυνε τον βηματισμό του λίγο πριν το φινις και μετά την ανακοίνωση Τραμπ και έκλεισε τελικά με κέρδη 319 μονάδων ή 1,21% στις 26.816,59 μονάδες. Για την εβδομάδα, ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 1,4%.

Από τις 30 μετοχές του δείκτη, μόλις τέσσερις ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος: Mc Donald's (-1,29%), UnitedHealth Group (-0,74%), Procter & Gamble (-0,70%) και Coca Cola Co. (-0,67%). Των κερδών ηγήθηκαν οι Dow Inc. (4,92%), Caterpillar Inc. (4,65%) και 3M Co. (3,80%).

Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,09% στις 2.970,27 μονάδες, εμφανίζοντας άνοδο 1,2% σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε 1,34% υψηλότερα, στις 8.057,04 μονάδες, με κέρδη 1,5% για την εβδομάδα.

Στο επιχειρηματικό ταμπλό, ο τίτλος της Apple έκλεισε με κέρδη 2,66%, καθώς οι αναλυτές της Wedbush προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή στα 265 δολάρια από 245 δολάρια προηγουμένως.

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε επίσης ο τίτλος της Wendy's, καθώς η αλυσίδα fast-food ανακοίνωσε πωλήσεις τρίτου τριμήνου υψηλότερες των προσδοκιών της αγοράς.

Στα μάκρο της ημέρας, ανακοινώθηκε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Οκτώβριο παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Τραμπ - Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον μετά την απόφαση των τελευταίων να δρομολογήσουν έρευνα για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σκαρφάλωσε σε υψηλό τριών μηνών στις 96 μονάδες τον Οκτώβριο από 93,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία του University of Michigan. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν για υποχώρηση του δείκτη στις 92 μονάδες.

Στα επιμέρους στοιχεία, ο δείκτης για τις τρέχουσες συνθήκες ενισχύθηκε στις 113,4 μονάδες από 108,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δείκτης για τις προσδοκίες των καταναλωτών σκαρφάλωσε στις 84,8 μονάδες από 83,4 τον προηγούμενο μήνα.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας έδειξαν ότι οι τιμές για εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 0,2% τον Σεπτέμβριο από τον Αύγουστο. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal περίμεναν οι τιμές να παραμείνουν αμετάβλητες τις τιμές.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018, οι τιμές εισαγωγών για όλα τα αγαθά μειώθηκαν 1,6%.