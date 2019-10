Το tweet Τραμπ για Κίνα "σφράγισε" θετικά τη συνεδρίαση στην Wall

Το tweet μέσω του οποίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί αύριο Παρασκευή στον Λευκό Οίκο τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Liu He, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, "σφράγισε" θετικά τη συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, οδηγώντας όλους τους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σε κέρδη.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 150,66 μονάδες ή 0,57%, κλείνοντας στις 26,496,67, με τον ευρύτερο S&P 500 να κερδίζει 18,18 μονάδες ή 0,62%, στις 2.937,58. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 47,04 μονάδων ή 0,60%, στις 7.950,78 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Dow έφτασε να ενισχύεται έως και κατά 257,30 μονάδες.

Στο tweet του, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους αναφέρει: "Μεγάλη ημέρα για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Θέλουν να πετύχουν συμφωνία, θέλω όμως εγώ; Θα συναντηθώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης (σ.σ. της Κίνας) αύριο στον Λευκό Οίκο".

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.