Ανοδικά η Wall, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.13

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, αν και η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με ήπια πτώση, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter ότι θα συναντήσει τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Liu He την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.