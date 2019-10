Υποχωρεί η λίρα μετά τις ανακοινώσεις Ερντογάν

Σε αρνητικό έδαφος κινείται η τουρκική λίρα μετά τις ανακοινώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Twitter για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στο έδαφος της βόρειας Συρίας.

Ειδικότερα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται 0,3% στο 5,8385, ενώ το ευρώ κερδίζει 0,6% στο 6,4168.

Στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ο δείκτης BIST 30 σημειώνει πτώση 1%.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.