Στο "κόκκινο" έκλεισε η Wall λόγω φόβων για νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου

Απώλειες κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, κλείνοντας πτωτικά και την εβδομάδα, καθώς οι αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τρόπους για να περιορίσει τις ροές αμερικανικών κεφαλαίων προς την Κίνα επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για νέα κλιμάκωση στην εμπορική κόντρα Ουάσιγκτον - Πεκίνου.

Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ξεκίνησε ήπια ανοδικά, με τους επενδυτές να εστιάζουν στον επικείμενο νέο γύρο διαπραγματεύσεων, σε ανώτερο επίπεδο, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στις αρχές του επόμενου μήνα. Σύμφωνα με το CNBC, οι κορυφαίοι διαπραγματευτές των δύο πλευρών συμφώνησαν να συναντηθούν στις 10-11 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνηση Λίου Χε επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας.

Θετικά στο κλίμα επέδρασαν και τα δημοσιεύματα ότι Κινέζοι αξιωματούχοι φέρονται ανοιχτοί στο ενδεχόμενο το Πεκίνο να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγαθών.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η είδηση ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει τρόπους να μειώσει τις ροές αμερικανικών κεφαλαίων προς την Κίνα άλλαξαν άρδην το κλίμα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Ουάσιγκτον εξετάζει τη μείωση των ροών κεφαλαίων από τις ΗΠΑ προς την Κίνα ως ένα νέο μέσο πίεσης στην οικονομική διαμάχη των δύο χωρών.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ είναι η διαγραφή κινεζικών εταιρειών από το χρηματιστήριο των ΗΠΑ και ο περιορισμός της έκθεσης των Αμερικανών στην κινεζική αγορά, κυρίως με περιορισμό των επενδύσεων των κρατικών συνταξιοδοτικών funds. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι για να τεθούν περιορισμοί στην ένταξη κινεζικών εταιρειών σε χρηματιστηριακούς δείκτες που διαχειρίζονται αμερικανικές εταιρείες, αν και δεν είναι σαφές με ποιον ακριβώς τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των κινεζικών επιχειρήσεων που έχουν προστεθεί σε βασικούς δείκτες στους οποίους έχει πρόσβαση ένα ευρύ φάσμα επενδυτών.

Η εξέλιξη αυτή τρόμαξε τους επενδυτές, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση των δύο πλευρών στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ εάν πράγματι η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση εκφράζονται φόβοι ότι οι διαταραχές που θα προκληθούν θα είναι πολύ ευρύτερες από εκείνες που έχει ήδη προκαλέσει ο πόλεμος σε επίπεδο δασμών.

Το κλίμα επιβάρυναν περαιτέρω τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι απίθανο να δώσει νέα παράταση στις εξαιρέσεις που επιτρέπουν στις αμερικανικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με την κινεζική Huawei.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στο πολιτικό μέτωπο, μετά την απόφαση των Δημοκρατικών της Βουλής να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ σε συνέχεια των διαρροών ότι σε συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό ομόλογο του τον Ιούλιο ζήτησε να ξεκινήσει η ουκρανική δικαιοσύνη έρευνα για τον γιο του πολιτικού του αντιπάλου, Τζο Μπάιντεν.

Η απόφαση των Δημοκρατικών ακολουθεί τις καταγγελίες ενός ανώνυμου πληροφοριοδότη ότι ο πρόεδρος Τραμπ καταχράστηκε την εξουσία του. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να αποκρύψει τα αρχεία της επίμαχης τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Δείκτες - Στατιστικά

Εν μέσω αυτού του κλίματος, ο Dow Jones απώλεσε τα αρχικά του κέρδη και αφού κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στο "κόκκινο", ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση 70 μονάδες ή 0,26% χαμηλότερα, στις 26.820,25 μονάδες.

Από τις συνολικά 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη, 17 έκλεισαν τη συνεδρίαση με απώλειες, ενώ μόλις 13 σημείωσαν κέρδη. Τις υψηλότερες απώλειες κατέγραψαν οι τίτλοι της Microsoft (-1,3%), της Chevron (-1,3%) και της Merck (-1,16%). Αντίθετα, τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των Pfizer (1,23%), Exxon Mobil (0,72%) και Walgreens Boots Alliance (0,61%).

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,52% και έκλεισε στις 2.962 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq τερμάτισε στις 7.939,63 μονάδες, με απώλειες 1,13%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones κατέγραψε απώλειες 0,4%, ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 1%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 2,2%.

Η είδηση για τον ενδεχόμενο περιορισμό των ροών αμερικανικών κεφαλαίων προς την Κίνα είχε άμεση επίπτωση και στις μετοχές των κινεζικών εταιρειών Alibaba και Baidu, που αμφότερες έκλεισαν με σημαντικές απώλειες. Συγκεκριμένα, ο γίγαντας του λιανεμπορίου Alibaba σημείωσε πτώση 5,1%, ενώ η Baidu έχασε 3,67%.

Από τις επιμέρους μετοχές, απώλειες 0,49% κατέγραψε η Apple, με την εταιρεία να βρίσκεται σήμερα στο προσκήνιο με αφορμή το δημοσίευμα ότι ο τεχνολογικός κολοσσός φέρεται εξετάζει την επέκτασή του και στον χώρο της 7ης τέχνης, μέσω της διάθεσης ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν την προβολή τους στην υπηρεσία Apple TV+ που ανακοίνωσε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, o Greg Foster, πρώην επικεφαλής ψυχαγωγίας της Imax Corp, ανέλαβε πρόσφατα σύμβουλος της Apple και έχει ήδη προσεγγίσει κάποιες αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών. Μία από τις πρώτες ταινίες της Apple -στόχος είναι να βγει στις αίθουσες στα μέσα του 2020- θα είναι το "On the Rocks" της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας Σοφίας Κόπολα.

Επίσης, απώλειες άνω του 11% κατέγραψε ο τίτλος της Micron Technology, καθώς εταιρεία παραγωγής chip ανακοίνωσε μια ακόμη σημαντική μείωση κερδοφορίας στο τέταρτο τρίμηνο χρήσης και περιόρισε τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του επόμενου τριμήνου.

Αντίθετα, με κέρδη 3,77% έκλεισε η μετοχή της Well Fargo, μετά την ανακοίνωση της τράπεζας ότι από τις 21 Οκτωβρίου καθήκοντα προέδρου και CEO αναλαμβάνει ο Charles Scharf, μέχρι πρότινος πρόεδρος και CEO της BNY Mellon. Ο Scharf θα διαδεχθεί τον C. Allen Parker, που ασκούσε τα ανωτέρω καθήκοντα προσωρινά μετά από την αποχώρηση του Timothy Sloan στα τέλη Μαρτίου. Μη εκτελεστικός πρόεδρος θα αναλάβει ο Joseph Echevarria.

Στα μάκρο της ημέρας, οι καταναλωτικές δαπάνες των Αμερικανών επιβράδυναν με μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό τον Αύγουστο, ένδειξη ότι ένας βασικός πυλώνας της αμερικανικής οικονομίας ενδεχομένως να χάνει την ορμή του. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκαν μόλις 0,1% τον Αύγουστο, μετά από άνοδο 0,5% τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Αυτή ήταν η πιο αδύναμη επίδοση από το Φεβρουάριο.

Καλύτερη ήταν η εικόνα στο εισόδημα των Αμερικανών, με τα στοιχεία να δείχνουν ισχυρή αύξηση 0,4% τον Αύγουστο από τον προηγούμενο μήνα, μετά την αναιμική άνοδο του Ιουλίου κατά 0,1%.

Τα κρατικά στοιχεία έδειξαν παράλληλα ότι ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, ο προτιμώμενος δείκτης της Federal Reserve για τον πληθωρισμό, διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 1,4%. Ο δομικός δείκτης, που δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 1,8%.

Επίσης, οι παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν τον Αύγουστο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου. Ειδικότερα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο εποχικά προσαρμοσμένο ποσό των 250,67 δισ. δολ. τον Αύγουστο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για πτώση 1%.

Τέλος, μικρή ανάκαμψη εμφάνισε τον Σεπτέμβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, μετά την κατρακύλα του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το University of Michigan, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε στις 93,2 μονάδες από 89,8 μονάδες τον Αύγουστο που ήταν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών περίπου. Η προκαταρκτική μέτρηση του Σεπτεμβρίου ήταν στις 92 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης για τις προσδοκίες των καταναλωτών ενισχύθηκε στις 83,4 μονάδες από 79,9 μονάδες τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκε στις 108,5 μονάδες από 105,3 τον προηγούμενο μήνα.