Reuters: Άλμα έως 28% στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς αργού

Οι βασικοί ναύλοι εμπορευματικών μεταφορών από τη Μέση Ανατολή έως την Ασία εκτοξεύτηκαν έως και 28% την Παρασκευή καθώς η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά τρόμαξε από τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε μονάδες του κινεζικού κολοσσού COSCO για εικαζόμενη συμμετοχή στη μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν, μεταδίδει το Reuters.

Σε αυτό που το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε "μια από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ" μετά την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν τον Νοέμβριο του 2018, δύο μονάδες της COSCO κατονομάστηκαν μαζί με άλλες εταιρείες στο πλαίσιο των ισχυρισμών για συμμετοχή στην παραβίαση του αποκλεισμού του ιρανικού πετρελαίου.

Η αιφνιδιαστική κίνηση, η οποία επηρεάζει έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως με πάνω από 50 supertankers, έρχεται ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ασκήσει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν για να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Με ορισμένους αγοραστές πετρελαίου από την Ασία να σπεύδουν στη ναυτιλιακή αγορά προκειμένου να διασφαλίσουν πλοία, οι τιμές για τη ναύλωση supertankers ή πολύ μεγάλων πετρελαιοφόρων (Very Large Crude Carriers - VLCCs) για να φορτώσουν πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς την βόρεια Ασία τον Οκτώβριο, εκτινάχθηκαν σχεδόν 19% από την προηγούμενη ημέρα, σε περίπου 75-76 μονάδες στο Worldscale, ένα εργαλείο της βιομηχανίας που χρησιμοποιείται για να υπολογίζονται οι τιμές, αναφέρουν στο Reuters πηγές του κλάδου.

Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης των 600.000 δολ. για κάθε πλοίο, ανέφερε στο πρακτορείο ένας trader πετρελαίου με έδρα την Σιγκαπούρη.

Οι τιμές για crude της Μέσης Ανατολής προς τη δυτική ακτή της Ινδίας για την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου σημείωσαν άλμα 28% στις 80-92,5 μονάδες μετά την κράτηση που έκανε η Reliance Industries Ltd σε δύο supertankers, αναφέρουν πηγές του κλάδου.

Το πρακτορείο σημειώνει εξάλλου ότι υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις στις μονάδες τις COSCO, την COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co, Ltd και τη θυγατρική της COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι ορισμένοι αγοραστές πετρελαίου καθυστερούν τη ναύλωση πλοίων της COSCO καθώς αξιολογούν με τους νομικές τους ομάδες την αμερικανική απόφαση προκειμένου να καταλάβουν καλύτερα τον αντίκτυπο των κυρώσεων.

Η σημερινή αναταραχή, αναφέρει το Reuters, διαμορφώνει τους ναύλους σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου όταν οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε βασικές πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Τα πλοία της COSCO αποτελούν το 7,5% περίπου του παγκόσμιου στόλου στα supertankers, σύμφωνα με τα στοιχεία Refinitiv.

"Οι ναυλωτές έχουν πρόβλημα", αναφέρει ναυλομεσίτης από τη βόρεια Ασία. "Ήταν πολύ άσχημα τα νέα για όλους μας με την επίθεση στη Σαουδική Αραβία και τώρα η αγορά θα πρέπει να διαχειριστεί και τις αμερικανικές κυρώσεις στην COSCO".

"Καλά νέα για τους ιδιοκτήτες, είναι καλή περίοδος για να βγάλουν χρήματα", πρόσθεσε.