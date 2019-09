Νευρικότητα στην Wall εν μέσω φόβων για τις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.18

Με μικτά πρόσημα και έντονη νευρικότητα κινούνται την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με την αισιοδοξία στην αρχή της συνεδρίασης να αντικαθίσταται από σκεπτικισμό σχετικά με τις εξελίξεις στο "μέτωπο" του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones διέγραψε τα αρχικά του κέρδη και πλέον υποχωρεί κατά 24 μονάδες ή 0,09%, με τον γενικό S&P να ενισχύεται κατά 3 μονάδες ή 0,10%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 14 μονάδες ή 0,18%.

Οι μετοχές απώλεσαν μέρος των αρχικών κερδών τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μετά τις αναφορές σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και γνωστός ως "γεράκι" σε ζητήματα σχετικά με την Κίνα Michael Pillsbury προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς εάν μια συμφωνία με το Πεκίνο δεν καταστεί εφικτή σύντομα.

Αρνητικά επέδρασε πρόσκαιρα στο κλίμα και ανάρτηση συντάκτη της επίσημης εφημερίδας του ΚΚ Κίνας ότι η ασιατική χώρα δεν "βιάζεται" για μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Both China and the US should cherish the current talks. Many US officials easily misread China's goodwill, think it shows Beijing's weakness. China doesn't like talking tough before the negotiations, but I know China is not as anxious to reach a deal as the US side thought.