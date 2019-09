Διόρθωση στο Χρηματιστήριο με τζίρο… ημιαργίας

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Διορθωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συναλλακτική δραστηριότητα όμως να είναι το στοιχείο που ξεχώρισε, αφού παρέμεινε σε επίπεδα… ημιαργίας, αποτυπώνοντας την επιλεκτική παρουσία των αγοραστών, οι οποίοι απορροφούσαν μόνο τις πιέσεις που απειλούσαν τις 860 μονάδες.

Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,69% στις 861,91 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 859,54 μονάδων (-0,97%) και 868,16 μονάδες (+0,03%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 45,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,5 εκατ. τεμάχια (από τη Eurobank 6,3 εκατ).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,73%, στις 2.132,20 μονάδες, ενώ στο -0,94% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.342,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 1,34% στις 793,97 μονάδες.

Χρειάστηκαν πάνω από 6 ώρες συνεδρίασης για να καταφέρει ο όγκος των συναλλαγών να ξεπεράσει τα 10 εκατ. τεμάχια σήμερα, και μόλις 30 λεπτά για να ξεπεράσει τα 18 εκατ. συνολικά. Οι δημοπρασίες προσέθεσαν άλλα 3 εκατ. τεμάχια, με τον συνολικό όγκο μόλις να ξεπερνά τα 20 εκατ. τεμάχια, από τα 40 εκατ. χθες.

Παρά το αρνητικό της πρόσημο όμως, η σημερινή συνεδρίαση δεν "χάλασε" το θετικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία της περασμένης εβδομάδας να διατηρηθούν οι στηρίξεις των 850 μονάδων. Σαφώς όμως ο χαμηλός τζίρος προβλημάτισε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τις τελευταίες ημέρες οι διοικήσεις των μεγάλων εισηγμένων βρίσκονται σε συνεχή roadshow παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από αύριο οι ελληνικές εισηγμένες θα έχουν συναντήσεις με 100 επενδυτικά κεφαλαίων και εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που θα δώσουν φέτος το "παρών" στο 14ο Ετήσιο Greek Roadshow στο Λονδίνο. Σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου ΕΧΑΕ, η συμμετοχή των ξένων θεσμικών αναμένεται να είναι αυξημένη. Συνολικά, άνω των 560 ανέρχονται τα one to one meetings που έχουν ήδη κλειστεί μεταξύ ξένων διαχειριστών και υψηλόβαθμων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών. Αντίστοιχα, ο αριθμός των fund managers που θα συμμετάσχει στο roadshow στο ξενοδοχείο The May Fair αναμένεται αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας ήδη τους 134.

Θετικά θα λειτουργήσει σε αυτό και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το ομολογιακό του ΟΤΕ, καθώς ο Οργανισμός κατάφερε να συγκεντρώσει με σημαντική υπερκάλυψη (3,5 φορές) το ποσό των 500 εκατ. ευρώ και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 1,10% με 1,15%, δηλαδή mid swap +130μ.β με 135 μ.β και κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών που το τοποθετούσαν χθες στο 1% με 1,5%.

Τώρα αυτό που ίσως κάνει τη διαφορά τις επόμενες ημέρες είναι οι συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς. Όπως αναφέρει το Capital.gr ειδική σημασία για τους Θεσμούς αλλά και για την εικόνα της χώρας εντός και εκτός συνόρων έχει η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν του σχεδίου του ΤΧΣ για τα κόκκινα δάνεια. Μαζί με τις υπόλοιπες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο του χρηματοπιστωτικού τομέα (εξωδικαστικός, νέο πτωχευτικό δίκαιο για φυσικά πρόσωπα κλπ), θεωρείται ότι θα αποτελέσουν μία αποφασιστική κίνηση για την πορεία της χώρας.

Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo έκλεισε με απώλειες 3,58%, με τις Λάμδα, Φουρλή και Alpha Bank να ακολουθούν με πτώση που ξεπέρασε το 2%. Άνω του 1% ήταν οι απώλειες σε ΕΧΑΕ, Aegean και Ελλάκτωρ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Πειραιώς, Εθνική, Σαράντης, Eurobank, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα και Coca Cola.

Στον αντίποδα, ΟΤΕ, Βιοχαλκο, ΟΛΠ, Ελληνικά Πετρέλαια και Titan έκλεισαν με μικρά κέρδη, τα οποία δεν ξεπέρασαν το 0,8%, ενώ χωρίς μεταβολή ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι Cenergy, Motor Oil και ΑΔΜΗΕ.