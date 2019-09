Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall με το βλέμμα στις διακυμάνσεις του πετρελαίου

Με μικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πορεία των τιμών του πετρελαίου μετά το ιστορικό ράλι της Δευτέρας στον απόηχο της επίθεσης το Σάββατο σε κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο μετά την επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας από αντάρτες Χούτι της Υεμένης. Η επίθεση προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαταραχή στην αγορά του πετρελαίου που έχει καταγραφεί πότε, εκμηδενίζοντας περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι τιμές του αργού βυθίζονται σήμερα , μετά το χθεσινό άλμα που έφτασε μέχρι και το 20%, μετά τις δηλώσεις αξιωματούχου της Σαουδικής Αραβίας στο Reuters ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η παραγωγή να έχει αποκατασταθεί πλήρως μέσα σε δύο ή τρεις εβδομάδες.

Ήδη το βασίλειο πλησιάζει να αποκαταστήσει το 70% από τα 5,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 26,60 μονάδες (-0,10%) στις 27.051,00 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq κερδίζει 6,87 μονάδες (0,08%) στις 8.160,37 μονάδες, ενώ ο S&P σημειώνει μικρά κέρδη 0,03% στις 2.999,28 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 15 κινούνται με θετικό πρόσημο και 15 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η McDonald's Corp. στα 209,80 δολ. με άνοδο 2,40 δολ. ή σε ποσοστό 1,16% και ακολουθούν η Merck & Co. Inc. με κέρδη 1,10% στα 82,93 δολ. και η Procter & Gamble Co. με κέρδη 0,98% στα 120,91 δολ.

Οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Goldman Sachs Group Inc. (-1,28%), η Home Depot Inc. (-1,20%) και η Cisco Systems Inc. (-1,04%).

Η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει προσωρινά επισκιάσει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας αλλά και την συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve η οποία αναμένεται αύριο, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της, να μειώσει κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια της.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας, στο μεταξύ, διατήρησε τη διευκόλυνση δανεισμού ενός έτους αμετάβλητη στο 3,3%, αν και αναμένεται να δρομολογήσει και νέα μέτρα τόνωσης την Παρασκευή, μειώνοντας τα επιτόκια για νέα δάνεια, όπως εκτιμούν οι αναλυτές.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Federal Reserve έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,6% τον Αύγουστο από τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 0,2%.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η παραγωγή των αμερικανικών εργοστασίων – που αντιπροσωπεύει το 75% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής – αυξήθηκε κατά 0,5% τον Αύγουστο από τον Ιούλιο.

Σε ετήσια βάση πάντως, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο, με τον μεταποιητικό κλάδο να καταγράφει πτώση 0,4%.