Γερμανία: Πρώτη φορά αρνητική απόδοση σε ομόλογα 30 ετών

Η Γερμανία πούλησε σήμερα για πρώτη φορά ομόλογο 30 ετών με αρνητική απόδοση, καθώς οι επενδυτές που στρέφονται στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια εκτιμούν ότι η περαιτέρω μείωση των αποδόσεων θα ενισχύσει την αξία των ομολόγων στο μέλλον.

Στη σημερινή δημοπρασία, η Γερμανία δανείστηκε 824 εκατ. ευρώ με την απόδοση να κατρακυλά στο -0,11%, ωστόσο η ζήτηση ήταν αδύναμη. Η έκδοση έφτανε έως τα 2 δισ. ευρώ, με τις προσφορές ωστόσο να ανέρχονται σε 869 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία τράβηξε πάντως την προσοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επισήμανε με ανάρτηση του στο Twitter ότι η αρνητική απόδοση στα γερμανικά ομόλογα δείχνει ότι τα αμερικανικά επιτόκια πρέπει να μειωθούν.

"Ώστε η Γερμανία πληρώνει μηδέν τόκο και στην πραγματικότητα πληρώνεται για να δανείζεται, ενώ οι ΗΠΑ, πολύ πιο ισχυρός και σημαντικός πιστωτής, πληρώνει τόκο", αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

....WHERE IS THE FEDERAL RESERVE?