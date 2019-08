"Γκρέμισαν" κατά 800 μονάδες τον Dow Jones οι φόβοι για επερχόμενη ύφεση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.19

"Βουτιά" μεγάλων διαστάσεων πραγματοποίησαν την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, εν μέσω έντονης νευρικότητας των επενδυτών και φόβων για επερχόμενη επιβράδυνση ή και ύφεση τόσο στην αμερικανική, όσο και στην παγκόσμια οικονομία.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones "γκρεμίστηκε" κατά 800,49 μονάδες ή 3,05%, στις 25.479,42 μονάδες, με τον γενικό S&P 500 να "χάνει" 86,72 μονάδες ή 2,96%, στις 2.839,60 και τον τεχνολογικό Nasdaq να σημειώνει απώλειες 242,42 μονάδων ή 3,02%, στις 7.773,94 μονάδες. Ο Dow έκλεισε σε νέο χαμηλό για τον Αύγουστο, "διαγράφοντας" όλη την ανάκαμψη που είχε επιτευχθεί μετά το sell-off νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη πτώση του Dow Jones από τις 5 Αυγούστου, όταν ο Dow Jones είχε υποχωρήσει κατά 767 μονάδες ή 2,9%.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ, βασικού σημείου αναφοράς για την αγορά ομολόγων, έπεσε χαμηλότερα εκείνες του αντίστοιχου 2ετούς ομολόγου, σπάνιο φαινόμενο στην αγορά ομολόγων το οποίο θεωρείται εδώ και χρόνια από τους αναλυτές ως αξιόπιστος δείκτης για επερχόμενη οικονομική ύφεση.

Οι επενδυτές, σε κλίμα έντονης ανησυχίας για τις προοπτικές της οικονομίας, κατευθύνονται σε επενδυτικά προϊόντα μακροπρόθεσμης ασφάλειας, γεγονός που έχει ωθήσει σήμερα Τετάρτη την απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ σε ιστορικό χαμηλό.

Οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου ηγήθηκαν των απωλειών, καθώς το περιθώριο κέρδους των τραπεζών από τη χορήγηση δανείων πιέζεται μέσα σε τέτοιο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι μετοχές των Bank of America και Citigroup υποχώρησαν κατά 4,69% και 5,28% αντίστοιχα, ενώ εκείνη της J.P. Morgan υποχώρησε οριακά λιγότερο, κατά 4,15%.

Από το 1978, η καμπύλη αποδόσεων των 2ετών και 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει αντιστραφεί πέντε φόρες και σε όλες τις περιπτώσεις η αντιστροφή αυτή αποτέλεσε προάγγελο ύφεσης. Για τελευταία φορά, η αντιστροφή είχε παρατηρηθεί τον Δεκέμβριο του 2005. Η ύφεση, κατά μέσο όρο, παρατηρήθηκε 22 μήνες μετά την αντιστροφή της καμπύλης. Ο δε S&P 500 απόλαυσε κατά μέσο όρο κέρδη της τάξης του 15% τους πρώτους 18 μήνες μετά από κάθε αντιστροφή, πριν ακολουθήσει τελικώς την πτωτική υφεσιακή πορεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε, με αφορμή την αντιστροφή της καμπύλης των αποδόσεων, νέα επίθεση, για πολλοστή φορά, ενάντια στον πρόεδρο της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζέρομ Πάουελ, ως υπεύθυνο για τους φόβους επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας.

Παράλληλα υπερασπίστηκε τον εμπορικό πόλεμο που η κυβέρνησή του έχει εξαπολύσει ενάντια στην Κίνα.

"Κερδίζουμε ξεκάθαρα ενάντια στην Κίνα. Εταιρείες και δουλειές αποχωρούν από εκεί. Οι τιμές σε εμάς δεν ανεβαίνουν, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα πέφτουν. Η Κίνα δεν είναι το πρόβλημά μας, αν και το Χονγκ Κονγκ δεν βοηθά. Το πρόβλημά μας είναι η Fed. Αύξησε τα επιτόκια υπερβολικά και πολύ γρήγορα. Τώρα είναι πολύ αργή στην περικοπή τους. Η απόκλιση είναι τεράστια και οι άλλες χώρες λένε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον ανύποπτο Jay Powell και στη Federal Reserve. Η Γερμανία και πολλοί άλλοι παίζουν το παιχνίδι! ΤΡΕΛΛΗ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ! Θα έπρεπε να δρέπουμε εύκολους μεγάλες ανταμοιβές και κέρδη, αλλά η Fed μάς κρατά πίσω! Θα Νικήσουμε!", έγραψε στον προσωπικό του λογιαριασμό στο Twitter του ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

