Μικρές απώλειες στη Wall με το βλέμμα στο εμπόριο και τη Fed

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street εν μέσω επιφυλακτικότητας για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τις επιθετικές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και εν αναμονή των αποφάσεων της Federal Reserve για τα επιτόκια αύριο.

Οι προσδοκίες των επενδυτών ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη θα σημειώσουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει την απογοήτευση του στο λογαριασμό του στο Twitter.

"Η Κίνα δεν πάει καθόλου καλά, το χειρότερο έτος των τελευταίων 27 ετών – υποτίθεται ότι θα ξεκίναγε να αγοράζει αγροτικά προϊόντα [από τις ΗΠΑ] – κανένα σημάδι ότι το κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Κίνα, δεν παραδίδουν", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, οι επενδυτές περιμένουν τις αυριανές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Η διήμερη συνεδρίαση της Fed πραγματοποιείται υπό τη σκιά των επικρίσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος χθες ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα "έχει κάνει όλες τις λάθος κινήσεις" και την προειδοποίησε ότι "μία μικρή μείωση των επιτοκίων δεν θα είναι αρκετή". Οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν πάντως η Fed να ανακοινώσει αύριο τη μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε το μήνυμα του σήμερα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι θέλει να δει "μία μεγάλη μείωση [των επιτοκίων]" και επίσης η Fed να τερματίσει άμεσα τη συρρίκνωση του ισολογισμού της [ποσοτική σύσφιξη].

Δείκτες- Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 23,33 μονάδες (-0,09%) κλείνοντας στις 27.198,02 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 7,79 μονάδες (-0,26%) στις 3.013,18 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 19,71 μονάδες (-0,24%) στις 8.273,61 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 10 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 22 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Procter & Gamble Co. με άλμα 3,80% στα 120,41 δολ. και ακολούθησαν Boeing στα 347,46 δολ. με άνοδο 2,13% και η η Merck & Co. Inc. στα 83,27 δολ. με άνοδο 0,95%.

Οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Pfizer (-6,42%), η Intel (-1,54%) και η Verizon Communications (-1,29%).

Στο μεταξύ, η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται και σήμερα με τον κολοσσό των καταναλωτικών προϊόντων Procter & Gamble Co. και τις φαρμακοβιομηχανίες Merck & Co. Inc. και Eli Lilly & Co. να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τελευταίο τρίμηνο. Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα κέρδη της Mastercard.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούνιο από τον προηγούμενο μήνα, ενώ το προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε κατά 0,4% για τέταρτο διαδοχικό μήνα.

Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για άνοδο 0,4% στο εισόδημα και 0,3% στις δαπάνες.

Παράλληλα, ο δείκτης για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, ο προτιμώμενος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό, ενισχύθηκε μόλις 0,1% τον Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση εμφάνισε άνοδο 1,4%. Χωρίς να περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και η ενέργεια, ο δείκτης ενισχύθηκε 0,2% τον Ιούνιο από το Μάιο και 1,6% από το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει και η κατρακύλα της βρετανικής λίρας σε χαμηλά πολλών ετών καθώς ενισχύεται η πιθανότητα εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Η στερλίνα διολίσθησε έως το χαμηλό του $1,2120 την Τρίτη, σημειώνοντας νέο χαμηλό 28 μηνών, για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες της στο $1,2154.