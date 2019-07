Αρνητικό κλίμα στη Wall Street

Υποχωρούν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τρίτη καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και την πορεία των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας λίγο πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve αύριο το απόγευμα.

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed πραγματοποιείται υπό τη σκιά των νέων επικρίσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος χθες ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα "έχει κάνει όλες τις λάθος κινήσεις" και την προειδοποίησε ότι "μία μικρή μείωση των επιτοκίων δεν θα είναι αρκετή". Οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν πάντως η Fed να ανακοινώσει αύριο τη μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο μεταξύ, η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται και σήμερα με τον κολοσσό των καταναλωτικών προϊόντων Procter & Gamble Co. και τις φαρμακοβιομηχανίες Merck & Co. Inc. και Eli Lilly & Co. να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τελευταίο τρίμηνο. Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα κέρδη της Mastercard για το τελευταίο τρίμηνο.

Μετά το κλείσιμο των συναλλαγών ανακοινώνει τα αποτελέσματα του ο τεχνολογικός κολοσσός Apple Inc. και η εταιρεία ημιαγωγών AMD .

Δείκτες- Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones χάνει 82,03 μονάδες (-0,31%) στις 27.141,21 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 12,25 μονάδες (-0,41%) στις 3.008,72 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 45,07 μονάδες (-0,54%) στις 8.248,26 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 10 κινούνται με θετικό πρόσημο και 20 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Procter & Gamble Co. με άλμα 4,12% στα 120,65 δολ. και ακολουθούν η Merck & Co. Inc. στα 84,98 δολ. με άνοδο 3,05% και η Travelers στα 149,36 δολ. με άνοδο 0,42%.

Οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Pfizer (-4,48%), η Caterpillar (-1,58%) και η Johnson & Johnson (-1,11%).

Την επενδυτική προσοχή συγκεντρώνουν παράλληλα οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας οι διεξάγονται με τη συμμετοχή και του υπουργού Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει πάντως την απογοήτευση του για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο λογαριασμό του στο Twitter.

"Η Κίνα δεν πάει καθόλου καλά, το χειρότερο έτος των τελευταίων 27 ετών – υποτίθεται ότι θα ξεκίναγε να αγοράζει αγροτικά προϊόντα [από τις ΗΠΑ] – κανένα σημάδι ότι το κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Κίνα, δεν παραδίδουν", έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούνιο από τον προηγούμενο μήνα, ενώ το προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε κατά 0,4% για τέταρτο διαδοχικό μήνα.

Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για άνοδο 0,4% στο εισόδημα και 0,3% στις δαπάνες.

Παράλληλα, ο δείκτης για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, ο πρωτιμόμενος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό, ενισχύθηκε μόλις 0,1% τον Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση εμφάνισε άνοδο 1,4%. Χωρίς να περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και η ενέργεια, ο δείκτης ενισχύθηκε 0,2% τον Ιούνιο από το Μάιο και 1,6% από το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει και η κατρακύλα της βρετανικής λίρας σε χαμηλά πολλών ετών καθώς ενισχύεται η πιθανότητα εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Η στερλίνα διολίσθησε έως το χαμηλό του $1,2120 την Τρίτη, σημειώνοντας νέο χαμηλό 28 μηνών, για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες της στο $1,2178.