Απώλειες για S&P 500 και Nasdaq μετά τα ρεκόρ

Με μικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον S&P 500 και τον τεχνολογικό Nasdaq να χάνουν έδαφος μετά τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των αποφάσεων της Federal Reserve στα μέσα της εβδομάδας και λίγο πριν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Κίνας στο εμπόριο.

Οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας ξεκινούν αύριο με τις πρώτες κατά πρόσωπο συναντήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων τον περασμένο Μάιο. Οι αναλυτές πάντως παραμένουν επιφυλακτικοί για τις πιθανότητες προόδου, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές παραμένουν ακόμα πολύ μακριά από μια συνολική συμφωνία για το εμπόριο.

Οι συνομιλίες έρχονται καθώς η αγορά περιμένει η Fed να ανακοινώσει την Τετάρτη τη μείωση των επιτοκίων της κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης από το επίπεδο του 2,25% με 2,50% που είναι σήμερα προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας. Τις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της κεντρικής τράπεζας όπου ο Ζερόμ Πάουελ θα παρουσιάσει τις εκτιμήσεις του για την πορεία και τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμα του στο Twitter προειδοποίησε την κεντρική τράπεζα ότι "μια μικρή μείωση των επιτοκίων δεν θα είναι αρκετή", ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει κάτι περισσότερο από μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

....countries that know how to play the game against the U.S. That’s actually why the E.U. was formed....and for China, until now, the U.S. has been "easy pickens.” The Fed has made all of the wrong moves. A small rate cut is not enough, but we will win anyway!