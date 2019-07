Απώλειες για τα futures της Wall, απογοήτευσαν Boeing και Caterpillar

Υποχωρούν τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street καθώς τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των επενδυτών.

Οι δείκτες της αμερικανικής αγοράς έκλεισαν χθες κοντά στα προηγούμενα ιστορικά τους υψηλά, αντλώντας ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα της Coca-Cola και της United Technologies, αλλά και από τις προσδοκίες για μία μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Federal Reserve στο τέλος του μήνα.

Την αισιοδοξία των επενδυτών για την πορεία των εταιρικών κερδών έπληξαν ωστόσο σήμερα τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Boeing και της Caterpillar.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός αεροναυπηγικός κολοσσός κατέγραψε καθαρές ζημιές 2,94 δισ. δολ. ή 5,21 δολ. ανά μετοχή για το β΄ τρίμηνο, ενώ δεν έδωσε εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης δεδομένης της αβεβαιότητας από την απαγόρευση πτήσεων του τύπου αεροσκαφών 737 MAX. Οι μετοχές της Boeing χάνουν 0,7% προσυνεδριακά.

Από την πλευρά της η εταιρεία εξοπλισμού και μηχανημάτων Caterpillar ανακοίνωσε πτώση κερδών για το τελευταίο τρίμηνο, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο τίτλος της εταιρείας σημειώνει βουτιά σχεδόν 5% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Πτώση κερδών ανακοίνωσε και ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος AT&T, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε ότι έχασε σχεδόν 1 εκατ. πελάτες στον κλάδο της συνδρομητικής τηλεόρασης το τελευταίο τρίμηνο.

Από την πλευρά τους οι αμερικανικοί κολοσσοί UPS, Visa και Texas Instruments κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πιέσεις αναμένεται να εκδηλωθούν και στις μετοχές των μεγάλων ονομάτων της τεχνολογίας μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι έχει ξεκινήσει αντιμονοπωλιακή έρευνα στις δραστηριότητες τους για να διαπιστώσει εάν καταπνίγουν τον ανταγωνισμό.

Προσυνεδριακά οι μετοχές του Facebook χάνουν 1,3%, ενώ η μητρική της Google, Alphabet Inc. χάνει 1%, η Amazon.com Inc. διολισθαίνει επίσης 1% και η Apple Inc. σημειώνει μικρότερες απώλειες 0,8%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί σήμερα και στην κατάθεση του πρώην ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ στο Κογκρέσο για την έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με την υπόθεση της ρωσικής εμπλοκής στις προεδρικές εκλογές του 2016.