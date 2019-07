Μικτή εικόνα στη Wall Street εν αναμονή ενός μπαράζ αποτελεσμάτων

Με μικτά πρόσημα συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής ενόψει ενός μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων τις επόμενες ημέρες και των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στο τέλος του μήνα.

Συνολικά 144 εταιρείες του S&P 500 και περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones θα ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα τα οικονομικά τους μεγέθη για το τελευταίο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι στα μέχρι στιγμής ανακοινωθέντα αποτελέσματα, το 79% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ανακοινώσει στοιχεία που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια της κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της στις 30-31 Ιουλίου.

Δείκτες- Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones χάνει 32,49 μονάδες (-0,12%) στις 27.121,71 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,61 μονάδες (0,09%) στις 2.979,22 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 38,47 μονάδες (0,47%) στις 8.186,38 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Apple με κέρδη 1,82% στα 206,28 δολ. και ακολουθούν η Microsoft στα 138,42 δολ. με άνοδο 1,32% και η Intel στα 50,87 δολ. με άνοδο 1,19%.

Οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Johnson & Johnson (-1,60%), η Verizon Communications (-1,58%) και η Walgreens Boots Alliance (-1,21%).

Ο τίτλος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της ενέργειας Haliburton Co. σημειώνει άλμα άνω του 6% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες είναι η Facebook Inc. η Coca-Cola Co. η Caterpillar Inc. και η McDonald’s Corp.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών θα συγκεντρώσουν και οι δηλώσεις των διοικήσεων των εισηγμένων για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας εν μέσω της παρατεταμένης εμπορικής διένεξης των ΗΠΑ με την Κίνα η οποία δεν φαίνεται να επιλύεται σύντομα.

Οι επενδυτές θα έχουν επίσης στραμμένο το βλέμμα τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις και εντάσεις, καθώς η Βρετανία εξετάζει το πώς θα απαντήσει στη δέσμευση από πλευράς Ιράν βρετανικού τάνκερ στον Περσικό Κόλπο. Η απερχόμενη Βρετανή πρωθυπουργός Τερέζα Μέι θα προεδρεύσει επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων εντός της ημέρας για το θέμα.