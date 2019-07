Ιράν και Fed έριξαν τη Wall Street

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την τελευταία ημέρα της εβδομάδας οι δείκτες της Wall Street, παρά το ανοδικό ξεκίνημα και τη διατήρηση του θετικού προσήμου για μεγάλο μέρος της συνεδρίασης, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό Κόλπο αλλά και εκτιμήσεων για μικρότερη της αναμενόμενης μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve στα τέλη του μήνα.

Η αγορά έχασε τον βηματισμό της μετά το δημοσίευμα της The Wall Street Journal ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσει μεν σε μείωση των επιτοκίων της, κατά τη συνεδρίασή της στις 30-31 Ιουλίου, ωστόσο η μείωση αυτή θα είναι μικρότερη από αυτήν που αναμένουν οι επενδυτές. Ειδικότερα, επικαλούμενη πρόσφατες ανακοινώσεις και δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, η The Wall Street Journal υποστηρίζει ότι η κεντρική τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 0,25%, από το εύρος του 2,25%-2,50% που βρίσκονται σήμερα, και όχι κατά 0,50% που προεξοφλούσε μέχρι σήμερα η αγορά.

Το κλίμα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια η είδηση ότι το Ιράν δέσμευσε δύο δεξαμενόπλοια, βρετανικής ιδιοκτησίας, στο Στενό του Χορμούζ, μία μόλις μέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατέρριψε ένα ιρανικό drone που το πλησίασε απειλητικά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και για ενδεχόμενη διατάραξη στις ροές προμήθειας πετρελαίου.

Πρόκειται για τα πλοία Stena Imperο, το οποίο φέρει βρετανική σημαία, και MV Mesdar, βρετανικής ιδιοκτησίας, αλλά υπό σημαία Λιβερίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέρεμι Χαντ, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει δεσμεύσει δύο βρετανικά δεξαμενόπλοια. Αμέσως συνεκλήθη έκτακτο συμβούλιο της επιτροπής έκτακτης ανάγκης COBRA, για να αξιολογήσουν τα δύο περιστατικά.

Νωρίτερα ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Sepahnews, τον ιστότοπο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, ανέφερε ότι μέλη της ναυτικής δύναμης των Φρουρών ανέβηκαν σε δεξαμενόπλοιο "για μη τήρηση του διεθνούς ναυτικού κώδικα", κατόπιν "αιτήματος των λιμενικών και ναυτιλιακών αρχών της επαρχίας Χορμοζγκάν".

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή και τις εξελίξεις στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας. Κι αυτό γιατί αν και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν ανέφερε ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είναι έτοιμες να ξεκινήσουν εκ νέου τις εμπορικές συνομιλίες, οι προσδοκίες για ένα θετικό αποτέλεσμα παραμένουν περιορισμένες καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένη να ικανοποιήσει το αίτημα των Κινέζων για χαλάρωση των περιορισμών που έχουν τεθεί στη Huawei.

Δείκτες - Στατιστικά

Εν μέσω αυτού του κλίματος, οι βασικοί δείκτες της Wall, που ξεκίνησαν ανοδικά τη συνεδρίαση, έκλεισαν τελικά με απώλειες. Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε την ημέρα 0,25% χαμηλότερα, στις 27.154,20 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,62% στις 2.976,61 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq, που αρχικά ελέω Microsoft κατέγραφε αξιόλογα κέρδη, σημείωσε πτώση 0,74% στις 8.146,49 μονάδες.

Πτωτική είναι όμως η εικόνα των δεικτών και σε εβδομαδιαία βάση, με τον Dow Jones να χάνει 0,7%, τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 1,2% και τον Nasdaq να σημειώνει πτώση επίσης 1,2%.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones, μόλις 8 μετοχές έκλεισαν με κέρδη την Παρασκευή, ενώ οι υπόλοιπες 22 κινήθηκαν πτωτικά. Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι τίτλοι της Boeing (+4,5%), της Caterpillar Inc. (+1,77%) και της United Technologies (0,83%). Αντίθετα, τις υψηλότερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των American Express (-2,79%), που ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα δεύτερου τριμήνου ελαφρώς υψηλότερα των προσδοκιών, Traveles Cos. Inc. (-1,62%) και Merck & Co. Inc. (-1,57%).

Με κέρδη 0,15% έκλεισε και η μετοχή της Microsoft, που έφτασε να κινείται ενδοσυνεδριακά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά την ανακοίνωση εχθές ισχυρών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σημειώνεται ότι ο κολοσσός της τεχνολογίας ανακοίνωσε κέρδη 1,37 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που ανέμεναν κέρδη ύψους 1,21 δολαρίων ανά μετοχή. Καλύτερα των προσδοκιών ήταν και τα έσοδα της εταιρείας στο τρίμηνο, καθώς ανήλθαν στα 33,72 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, έναντι 32,77 δισ. δολαρίων που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Αντίθετα, απώλειες κατέγραψε ο τίτλος της BlackRock (0,21%), καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη δεύτερου τριμήνου κατώτερα των προσδοκιών. Τα κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 1 δισ. δολάρια ή 6,41 δολάρια ανά μετοχή, από 1,08 δισ. δολάρια ή 6,62 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 6,50 δολαρίων ανά μετοχή.