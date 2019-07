Πτωτικά η Wall Street με το βλέμμα στη Fed

Μέτριες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο στην επικείμενη ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, την Τετάρτη προκειμένου να αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,41% στις 26.810 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,46% στις 2.976 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται κατά 0,85% χαμηλότερα, στις 8.092 μονάδες.

Οι επενδυτές κρατούν επιφυλακτική στάση από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, μετά τα ισχυρά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την αγορά εργασίας, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 224.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο (αριθμός σημαντικά υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν), καθώς εκτιμάται ότι περιορίζει τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από την Federal Reserve, στη συνεδρίασή της στα τέλη του μήνα.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των αναλυτών, πριν την ανακοίνωση των στοιχείων, στοιχημάτιζε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρούσε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης, από το εύρος του 2,25%-2,50% που βρίσκονται σήμερα, εν μέσω των ανησυχιών για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Ωστόσο, τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση θέτουν υπό αμφισβήτηση την προσδοκόμενη μείωση, με τους αναλυτές να ελπίζουν πλέον σε μια μικρότερη έστω μείωση, της τάξης των 25 μονάδων βάση.

Το κλίμα στην αγορά βαραίνει σήμερα και η υποβάθμιση των μετοχών της Apple σε "sell” από "neutral” από αναλυτή της Rosenblatt Securities, ο οποίος αναφέρει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας αναμένεται να επιδεινωθούν τους επόμενους 6-12 μήνες, λόγω των απογοητευτικών πωλήσεων των iPhones και την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης άλλων προϊόντων της εταιρείας.

Εξέλιξη που ασκεί πιέσεις και σε άλλες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Από τις υπόλοιπες μετοχές, στο προσκήνιο βρίσκεται σήμερα και η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, μετά το δημοσίευμα της New York Post που ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πάροχο δορυφορικής τηλεόρασης Dish Network Corp. για τη δημιουργία ενός τέταρτου αμερικανικού τηλεπικοινωνιακού φορέα, αν η προγραμματισμένη συγχώνευση μεταξύ της T-Mobile US Inc. και της Sprint Corp. ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το δίκτυο θα μπορούσε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία της T-Mobile, τα οποία η τελευταία ενδέχεται να αναγκαστεί να πουλήσει προκειμένου να εγκριθεί η συγχώνευση με τη Sprint από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης ο τίτλος της Symantec Corp., που ενισχύεται μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Greg Clark έχει συμπράξει με τα private equities Advent International και Permira Holdings προκειμένου να καταθέσει προσφορά για τη Symantec, την οποία διεκδικεί και η Broadcom Inc.